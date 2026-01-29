Андрей Трубецкой высказался о важности диалога между муниципалитетами

Региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» посетил глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Участник мероприятия поделился мнением о необходимости межмуниципального сотрудничества.

Нынешний форум – пожалуй, единственная площадка, где могут пообщаться друг с другом муниципалы, регионалы и федералы. И за это хочется отдельно поблагодарить ВАРМСУ. Мы живем по тем законам, которые принимаются на вышестоящих уровнях, поэтому нам важно взаимодействие с коллегами.

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района ХМАО

Глава муниципалитета примет участие в секции, посвященной инвестициям. Ему самому есть чем поделиться с коллегами: муниципалитет имеет опыт преодоления административных барьеров, внедрения материальных и нематериальных методов стимулирования муниципальных служащих и создания уполномоченных органов, в том числе первого в России муниципального инвестагентства.

Будет очень интересно послушать и коллег из регионов. Ресурсная база сокращается, а конкуренция за ресурсы увеличивается. Поэтому времени изобретать колесо у нас нет. Проще послушать коллег и взять у них что-то интересное.

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района ХМАО

