Андрей Трубецкой высказался о важности диалога между муниципалитетами

Региональный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» посетил глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Участник мероприятия поделился мнением о необходимости межмуниципального сотрудничества.
Глава муниципалитета примет участие в секции, посвященной инвестициям. Ему самому есть чем поделиться с коллегами: муниципалитет имеет опыт преодоления административных барьеров, внедрения материальных и нематериальных методов стимулирования муниципальных служащих и создания уполномоченных органов, в том числе первого в России муниципального инвестагентства.
Фото: пресс-служба «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».