В Уфе прошёл «Открытый диалог ЛДПР»

В Госсобрании Башкортостана прошёл «Открытый диалог ЛДПР». Участниками стали школьники, студенты, преподаватели и родители, которые напрямую с депутатами обсудили волнующие вопросы.

Например, острые бытовые и системные проблемы: от тесноты в старых общежитиях и нехватки преподавателей до сложностей с поиском первой работы и транспортом до вузов. Молодые люди говорили о неравной поддержке студентов и страхах перед выбором будущей профессии.