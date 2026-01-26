В Уфе прошёл «Открытый диалог ЛДПР»

В Госсобрании Башкортостана прошёл «Открытый диалог ЛДПР». Участниками стали школьники, студенты, преподаватели и родители, которые напрямую с депутатами обсудили волнующие вопросы.
Например, острые бытовые и системные проблемы: от тесноты в старых общежитиях и нехватки преподавателей до сложностей с поиском первой работы и транспортом до вузов. Молодые люди говорили о неравной поддержке студентов и страхах перед выбором будущей профессии.
Организаторы, Башкортостанское отделение ЛДПР, подчеркивают, что цель – не просто поговорить, а запустить конкретные изменения. Все озвученные идеи и проблемы обещают трансформировать в законопроекты и партийные инициативы. Задача – сделать так, чтобы каждый тезис, прозвучавший на мероприятии, стал основой для реальных действий.