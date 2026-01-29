Что нужно знать о Послании Главы Башкирии – 2026

30 января состоится ежегодное Послание Главы Башкирии к Государственному Собранию республики.

Где пройдёт?

Послание Главы пройдёт в здании Госсобрания или в Конгресс-холле.

Когда начнётся?

Начало мероприятия в 10:00. Обычно оно длится около часа.

Кто приглашён?

Радий Хабиров выступит перед депутатами парламента республики, правительством, главами городов и районов, общественниками, проявившими себя деятелями культуры и спорта, главными редакторами крупных изданий и др.

Как можно посмотреть?

Послание в прямом эфире покажут четыре телевизионных канала – БСТ, «Салям», «Башкортостан 24» и «Вся Уфа», также трансляция будет в социальных сетях Главы региона.

Для чего нужно Послание?

Послание к Государственному Собранию республики – это ежегодный отчёт и стратегический план. На основе результатов о проделанной работе и будущих целях принимаются новые законы, распределяются бюджеты, планируются госпрограммы, начинаются новые бизнес-проекты.

О чем будет Послание-2026?

В Послании будут затронуты решения, принятые на Госсовете, который провел Владимир Путин в декабре 2025 года, а также новшества работы с искусственным интеллектом и нейросетями, которые сейчас активно внедряются во все сферы жизни.

Опрошенные политологи, общественники и эксперты также уверены, что ключевым посылом станет приближение общей Победы, вопросы поддержки участников спецоперации и их семей, развитие экономики и укрепление народного единства.