Что нужно знать о Послании Главы Башкирии – 2026

30 января состоится ежегодное Послание Главы Башкирии к Государственному Собранию республики.
Где пройдёт?
Послание Главы пройдёт в здании Госсобрания или в Конгресс-холле.
Когда начнётся?
Начало мероприятия в 10:00. Обычно оно длится около часа.
Кто приглашён?
Радий Хабиров выступит перед депутатами парламента республики, правительством, главами городов и районов, общественниками, проявившими себя деятелями культуры и спорта, главными редакторами крупных изданий и др.
Как можно посмотреть?
Послание в прямом эфире покажут четыре телевизионных канала – БСТ, «Салям», «Башкортостан 24» и «Вся Уфа», также трансляция будет в социальных сетях Главы региона.
Для чего нужно Послание?
Послание к Государственному Собранию республики – это ежегодный отчёт и стратегический план. На основе результатов о проделанной работе и будущих целях принимаются новые законы, распределяются бюджеты, планируются госпрограммы, начинаются новые бизнес-проекты.
О чем будет Послание-2026?
В Послании будут затронуты решения, принятые на Госсовете, который провел Владимир Путин в декабре 2025 года, а также новшества работы с искусственным интеллектом и нейросетями, которые сейчас активно внедряются во все сферы жизни.
Опрошенные политологи, общественники и эксперты также уверены, что ключевым посылом станет приближение общей Победы, вопросы поддержки участников спецоперации и их семей, развитие экономики и укрепление народного единства.
Фото: bashinform.ru