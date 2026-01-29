Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за работу

Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов, на плечи которых сегодня легли сложные задачи. Глава республики принял участие во Всероссийском форуме «Малая родина – сила России». Республика впервые принимает у себя это масштабное событие. Башкортостан выбран федеральной площадкой для демонстрации лучших практик экономического развития.
На мероприятие приехали более 500 руководителей муниципалитетов со всей страны, чтобы рассказать про идеи, которые улучшат жизнь населения. Форум продлится до 30 января: состоятся выездные муниципальные практики, мастер-классы и круглые столы.