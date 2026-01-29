Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за работу

Хочу выразить всем вам слова глубочайшего уважения. Потому что на ваши плечи легли непростые испытания – пандемия коронавируса, специальная военная операция, санкционное давление и всё с этим связанное. Вы первыми общаетесь с людьми, решаете их самые насущные вопросы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан