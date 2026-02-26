Радий Хабиров встретился с заместителями директоров школ по воспитательной работе

Сегодня Глава Башкортостана встретился с заместителями директоров крупных школ городов региона по воспитательной работе. Главной темой стала антитеррористическая защищённость образовательных учреждений. Радий Хабиров отметил, что ранее был подписан указ о дополнительных мерах по усилению безопасности, где в том числе предусмотрено увеличение финансирования расходов на охрану.

Пока речь идёт про Уфу, но ситуация в других городах также анализируется. С 1 марта заместители директоров будут получать доплату, чтобы сосредоточиться на мониторинге психологического климата в школах. Главная задача – вовремя выявлять учащихся в зоне риска.