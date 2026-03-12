Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Татышлинский район

Я хорошо понимаю, что смена главы администрации района – это всегда большой стресс, как для управленческой команды, так и для населения района. За более чем пять лет работы в этой должности Фанур Рафисович показал себя как грамотный, современный управленец, как человек, который с добром и теплом, ответственно относится к решению поставленных задач, к людям. Мы всегда были спокойны за Татышлинский район, видели, как деятельно работает глава, видели его активную позицию, когда он представлял интересы муниципалитета, знаем, как уважительно к нему относятся жители. Он – член нашей большой управленческой команды, и впереди у него очень ответственная должность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан