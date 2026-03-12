Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Татышлинский район

Министерство культуры республики возглавит Фанур Шайхисламов – глава администрации Татышлинского района, который сегодня покинул свою должность. О новом назначении объявил глава республики Радий Хабиров во время заседания Совета муниципалитета.
В зале администрации Татышлинского района – местные депутаты, руководители предприятий и организаций, общественные и религиозные деятели. В повестке 19-го заседания райсовета два вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы администрации района в связи с отставкой по собственному желанию и о том, кто будет исполнять обязанности руководителя муниципалитета.
Судя по тёплой реакции зала, глава пользуется авторитетом. За пять лет работы Фанура Шайхисламова в должности руководителя администрации в районе произошли положительные изменения: решались вопросы с водоснабжением, ремонтировали дороги и не только.
Фанур Шайхисламов переезжает в Уфу, на него возложат серьёзные задачи на новом месте работы. Уже бывший глава Татышлинского района будет исполнять обязанности министра культуры республики, сообщил присутствующим в зале Радий Хабиров.
В районе предстоит решать ещё много вопросов, отметил Радий Хабиров. Республика будет всячески поддерживать муниципалитет. Фанур Шайхисламов же, выступая перед залом, поблагодарил свою команду за работу. Рассказывая, что произошло сегодня утром, он не смог даже сдержать эмоций.
Доверие и любовь населения – не это ли главный показатель эффективности? Работа у руля муниципалитета не прошла даром. Исполнять обязанности руководителя Татышлинского района с 13 марта будет первый заместитель главы администрации Ринат Магзумов.
Помимо участия в заседании райсовета, глава республики посетил межпоселенческую центральную библиотеку в Верхних Татышлах. В 2023 году здесь начали капитальный ремонт. За два года на модернизацию объекта направили 90 миллионов рублей.
Татышлинская библиотека в прошлом году стала победителем федерального конкурса, получив 15 миллионов рублей в рамках национального проекта «Семья». Средства направили на оснащение библиотеки новым оборудованием, мебелью и книгами.
В райцентре глава республики также возложил цветы к мемориалу «Защитникам Отечества». Благоустройство общественной территории провели в рамках реализации проектов Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мемориал является центральным местом села, где проводятся все массовые патриотические мероприятия.