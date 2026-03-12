Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Татышлинский район

Министерство культуры республики возглавит Фанур Шайхисламов – глава администрации Татышлинского района, который сегодня покинул свою должность. О новом назначении объявил глава республики Радий Хабиров во время заседания Совета муниципалитета.

В зале администрации Татышлинского района – местные депутаты, руководители предприятий и организаций, общественные и религиозные деятели. В повестке 19-го заседания райсовета два вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы администрации района в связи с отставкой по собственному желанию и о том, кто будет исполнять обязанности руководителя муниципалитета.

Я хорошо понимаю, что смена главы администрации района – это всегда большой стресс, как для управленческой команды, так и для населения района. За более чем пять лет работы в этой должности Фанур Рафисович показал себя как грамотный, современный управленец, как человек, который с добром и теплом, ответственно относится к решению поставленных задач, к людям. Мы всегда были спокойны за Татышлинский район, видели, как деятельно работает глава, видели его активную позицию, когда он представлял интересы муниципалитета, знаем, как уважительно к нему относятся жители. Он – член нашей большой управленческой команды, и впереди у него очень ответственная должность.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Судя по тёплой реакции зала, глава пользуется авторитетом. За пять лет работы Фанура Шайхисламова в должности руководителя администрации в районе произошли положительные изменения: решались вопросы с водоснабжением, ремонтировали дороги и не только.

Фото №1 - Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Татышлинский район

Фанур Шайхисламов переезжает в Уфу, на него возложат серьёзные задачи на новом месте работы. Уже бывший глава Татышлинского района будет исполнять обязанности министра культуры республики, сообщил присутствующим в зале Радий Хабиров.

Вы знаете, что в нашем Министерстве культуры случилась большая беда, по-другому не назову. Был возбуждён целый ряд уголовных дел. Поэтому нам нужно оперативно принимать достаточно серьёзные, решительные меры, чтобы стабилизировать работу министерства. Это большой государственный орган – почти две тысячи сельских и городских домов культуры, тысячи специалистов. Поэтому мы приняли решение, что в этот достаточно непростой период Фанур Рафисович стабилизирует работу Министерства культуры. Мы понимаем, что сейчас там нужен человек с серьёзными организаторскими, административными качествами, желательно юрист. Полагаю, что эту задачу Фанур Рафисович с честью выполнит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В районе предстоит решать ещё много вопросов, отметил Радий Хабиров. Республика будет всячески поддерживать муниципалитет. Фанур Шайхисламов же, выступая перед залом, поблагодарил свою команду за работу. Рассказывая, что произошло сегодня утром, он не смог даже сдержать эмоций.

Фото №2 - Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Татышлинский район

Не так часто бывает, когда весь зал плачет. Это значит, что мы сделали очень хорошее дело. И я сделал хорошее дело: вам представил такого замечательного руководителя, и вы вместе с ним отработали. Пусть это будут слёзы не печали, а того, что вы пожелаете Фануру Рафисовичу успехов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Доверие и любовь населения – не это ли главный показатель эффективности? Работа у руля муниципалитета не прошла даром. Исполнять обязанности руководителя Татышлинского района с 13 марта будет первый заместитель главы администрации Ринат Магзумов.

Помимо участия в заседании райсовета, глава республики посетил межпоселенческую центральную библиотеку в Верхних Татышлах. В 2023 году здесь начали капитальный ремонт. За два года на модернизацию объекта направили 90 миллионов рублей.

Фото №3 - Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Татышлинский район

Татышлинская библиотека в прошлом году стала победителем федерального конкурса, получив 15 миллионов рублей в рамках национального проекта «Семья». Средства направили на оснащение библиотеки новым оборудованием, мебелью и книгами.

В райцентре глава республики также возложил цветы к мемориалу «Защитникам Отечества». Благоустройство общественной территории провели в рамках реализации проектов Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мемориал является центральным местом села, где проводятся все массовые патриотические мероприятия.

