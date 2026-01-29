В БГМУ создадут Центр управления вузом

В Башгосмедуниверситете создадут Центр управления вузом. Об этом ректор высшего учебного заведения Валентин Павлов рассказал студентам во время экскурсии по ключевым объектам медицинского университета, где активно идут ремонтные работы и модернизация учебных пространств.

Так, в главном корпусе в самом разгаре реконструкция лекционного зала, создается новая локация – Центр управления вузом. Модернизация инфраструктуры – часть стратегии развития для повышения качества образования и комфорта студентов. На сегодня их 15 тысяч, а всех выпускников – более 100 тысяч.