В Башкирии более 20 тыс. жителей записались к врачу через приложение MAX

За неполный месяц через приложение МАХ к врачу записались свыше 20 тысяч жителей республики. Об этом сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре Башкортостана. Связка систем проходила в декабре прошлого года.

Записать себя или родственников к врачу через отечественное приложение MAX можно несколькими способами: отсканировать QR-код либо запустить бота, введя в поиске на английском: «rb_k_vrachu_bot». Дальше нужно будет действовать по инструкции: ввести СНИЛС и дату рождения, записаться на приём, выбрав медорганизацию, специалиста, дату и время. Этот способ доступен круглосуточно, а записи синхронизируются с личным кабинетом портала «Госуслуг», «Единого медицинского портала» республики и мобильного приложения «К врачу».