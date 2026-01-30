В Нефтекамске состоялся кулинарный флешмоб

«Мое национальное блюдо». В Нефтекамске прошёл кулинарный флешмоб. Свое мастерство продемонстрировала школа №2. Столовую этого учебного заведения в прошлом году признали лучшей по организации питания в республике.

В рамках флешмоба ученики кадетского класса вместе с шеф-поваром и учителем технологии приготовили национальное блюдо. Главная задача мероприятия – не просто научить детей готовить разнообразные блюда, но и привить ребятам любовь и уважение к национальной культуре и традициям народов нашей страны.