В Уфе завод электропечей планирует перейти к бережливому производству

На уфимском предприятии по выпуску электропечей планируют перейти к бережливому производству. Специалисты завода анализируют вопросы повышения производительности труда, экономии времени и внедрения принципов системы 5S. Стоит отметить, что продукция компании крайне востребована как внутри России, так и в странах ближнего зарубежья.

От воздействия лазерного станка на нержавеющую сталь искры разлетаются на десятки сантиметров. Именно здесь рабочие начинают создавать электропечи. Часть металлических деталей отправляют на гибочный станок, другие элементы – на сварку, причем тоже лазерную.

Отличаются скоростью, качеством. Лазерная сварка имеет свое качество. Тебе надо всё сложить, всю механику, ты понимаешь с опытом, со временем, у тебя все получается. Олег Казарцев, сварщик

На создание одного прибора для бани уходит в среднем четыре дня. Свою лепту вносят конструкторы, дизайнеры, электрики. Компоненты преимущественно отечественные. Представлена широкая линейка электропечей, в том числе и с пультом дистанционного управления. Компания с декабря прошлого года вступила в проект по реализации бережливого производства.

Мы анализируем процесс гибки, процесс сварки, анализируем потери на участках. Взяли три рабочих места и внедрили 5S на рабочих местах. Ильнур Субхангулов, инженер-конструктор предприятия

Везде должен быть порядок на участках, все инструменты по полочкам должны лежать, на всех рабочих местах. Будет полезна – это нужная вещь. Константин Данилов, бригадир участка цеха

Главная цель – это, конечно же, улучшить качество выпускаемой продукции и снизить потери производства, не забывая и о соблюдении техники безопасности и сохранении здоровья сотрудников.

Конкретная задача в рамках реализации проекта – это снижение трудозатрат, на конкретное изделие – печь серии L выбрана для проекта, и наша задача – снизить трудозатраты на 30%. Павел Данилов, директор предприятия по производству