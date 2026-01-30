В Уфе завод электропечей планирует перейти к бережливому производству

На уфимском предприятии по выпуску электропечей планируют перейти к бережливому производству. Специалисты завода анализируют вопросы повышения производительности труда, экономии времени и внедрения принципов системы 5S. Стоит отметить, что продукция компании крайне востребована как внутри России, так и в странах ближнего зарубежья.
От воздействия лазерного станка на нержавеющую сталь искры разлетаются на десятки сантиметров. Именно здесь рабочие начинают создавать электропечи. Часть металлических деталей отправляют на гибочный станок, другие элементы – на сварку, причем тоже лазерную.
На создание одного прибора для бани уходит в среднем четыре дня. Свою лепту вносят конструкторы, дизайнеры, электрики. Компоненты преимущественно отечественные. Представлена широкая линейка электропечей, в том числе и с пультом дистанционного управления. Компания с декабря прошлого года вступила в проект по реализации бережливого производства.
Главная цель – это, конечно же, улучшить качество выпускаемой продукции и снизить потери производства, не забывая и о соблюдении техники безопасности и сохранении здоровья сотрудников.
Помимо электропечей, здесь производят обливные устройства для саун и бань. На предприятии рассчитывают, что благодаря проекту они смогут увеличить объем производства.