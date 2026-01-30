В Уфе проходит выставка юной художницы Салимы Кинзябаевой

В Уфе проходит выставка 16-летней Салимы Кинзябаевой. Юная художница представила свои лучшие картины. Девушка уже мастерски владеет разными техниками и использует их в своих работах. О Салиме, чьи картины заставляют забыть о возрасте мастера, – в нашем сюжете.

А любимая она, потому что связана с самыми теплыми воспоминания. По словам юной художницы, на картине изображен дом, который напоминает о моментах с бабушкой. Всего на выставке Салимы 16 картин. Это число символично, ведь показ посвящен ее 16-летию.

Провести выставку предложили родители. Сами они никогда не были связаны с творчеством. Но признаются, что Салима все-таки смогла унаследовать дар.

Салима является ученицей Азамата Гарипова. Девочка работает с совершенно разными материалами: здесь и гуашь, и тушь, и пастель. Для гостей были представлены как зарисовки, так и натюрморты.