В Уфе открылась выставка памяти художника Василя Ханнанова

В Уфе прошло открытие выставки памяти народного художника Башкортостана Василя Ханнанова. Он был основателем музея современного искусства имени Наиля Латфуллина, где и представлена экспозиция.

20 молодых художников вместе с участниками творческого объединения «Чингисхан» выставили свои лучшие работы. Среди них картины, скульптуры и даже мультфильмы. Произведения современного искусства – интерпретация творчества Василя Ханнанова. В Уфе выставка продлится до 22 марта, а в Бирске будет представлена с 28 февраля.