В Башкирии из-за непогоды перекрыли несколько трасс

В республике в связи с ухудшением погодных условий с 12:30 30 января введены временные ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на ряде автодорог.
Ограничения действуют на участках:
- Уфа – Бирск – Янаул с 150 км по 214 км (МР Бураевский район РБ, МР Калтасинский район РБ, МР Янаульский район РБ);
- Нефтекамск – Янаул с 0 км по 49 км (МР Краснокамский район РБ, МР Янаульский район РБ);
- Дюртюли – Нефтекамск с 39 км по 87 км (МР Краснокамский район РБ, МР Калтасинский район РБ);
- Бураево – Старобалтачево – Куеда с 0 км по 98 км (МР Бураевский район РБ, МР Балтачевский район РБ, МР Татышлинский район РБ).
Межмуниципального значения:
- Янаул – Верхние Татышлы с 0 км по 54 км (МР Янаульский район РБ, МР Татышлинский район РБ);
- Дюртюли – Бураево с 27 км по 63 км (МР Бураевский район РБ).
Водителям рекомендуется заранее скорректировать маршруты и следить за обновлениями.