В Башкирии пьяный водитель поджег скутер на глазах у ДПС

Мелеузовский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Салавата. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, уже имея административное наказание за отказ от медосвидетельствования.
Установлено, что в сентябре 2025 года он, будучи пьяным, управлял скутером «Сум Орбит 50». Остановленный сотрудниками ДПС вблизи деревни Сабашево, мужчина решил избежать конфискации транспорта и поджег свой скутер.
Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, лишение права управлять транспортными средствами на 1 год и 10 месяцев, а также взыскал 22 тысячи рублей в счет стоимости уничтоженного скутера.