В Башкирии пьяный водитель поджег скутер на глазах у ДПС

Мелеузовский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Салавата. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, уже имея административное наказание за отказ от медосвидетельствования.

Установлено, что в сентябре 2025 года он, будучи пьяным, управлял скутером «Сум Орбит 50». Остановленный сотрудниками ДПС вблизи деревни Сабашево, мужчина решил избежать конфискации транспорта и поджег свой скутер.