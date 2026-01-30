Башкирия представила опыт работы с инвесторами на форуме «Малая Родина – Сила России»

29 января в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» «Муниципальный рост: новые драйверы развития» участники мероприятия посетили визионерскую мастер-лекцию «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии».

Фото №1 - Башкирия представила опыт работы с инвесторами на форуме «Малая Родина – Сила России»

Заместитель руководителя Администрации Главы РБ Данияр Абдрахманов отметил, что с 2022 года в регионе наблюдается устойчивый рост доверия населения к главам муниципалитетов, а соответствующий антирейтинг снижается. По его словам, эта тенденция — прямое следствие активной работы глав на местах, их постоянного диалога с жителями.

Мы понимаем, что на местном уровне, на селе сохраняются наша культура, язык, история. И, безусловно, мы с надеждой смотрим также на демографический потенциал наших муниципалитетов.

Данияр Абдрахманов

Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов заявил, что нельзя противопоставлять регион муниципалитету. Как показывает практика, самые комфортные условия для жизни и наиболее благоприятные для бизнеса там, где удается создать целостную экосистему управления, где региональные и муниципальный уровни работают синхронно, как единый организм.

Будущее нашей страны и экономика нашей страны решается не в кабинетах и не только на федеральном и региональном уровнях. Она решается на территории, где работает бизнес, живут люди, формируется и развивается реальная экономика.

Рустам Муратов

Он подробно остановился на пути, пройденном республикой, по обеспечению экономической стабильности и инвестиционного развития в не самые простые моменты. Проведенный анализ и стратегическое планирование позволили выработать четкие целевые ориентиры, внедрить новые инструменты развития территорий.

Отдельное внимание Рустам Муратов уделил сопровождению проектов, отметив, что большинство инвесторов начинают свой путь именно с муниципалитета.

Доверие инвестора к муниципалитету при четкой, понятной схеме реализации инвестиционного проекта является самым главным.

Рустам Муратов

Как отметил заместитель Премьер-министра Правительства республики, регион шестой год подряд демонстрирует положительную динамику по привлечению инвестиций, надеясь повторить успех и в седьмой раз.

За 6 лет удалось удвоить инвестиционные портфели республики с 987 проектов до 2500. Это 1,36 миллиарда рублей.

Рустам Муратов

Фото: пресс-служба «Малая Родина — Сила России». 

Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии