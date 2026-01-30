Башкирия представила опыт работы с инвесторами на форуме «Малая Родина – Сила России»

Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов заявил, что нельзя противопоставлять регион муниципалитету. Как показывает практика, самые комфортные условия для жизни и наиболее благоприятные для бизнеса там, где удается создать целостную экосистему управления, где региональные и муниципальный уровни работают синхронно, как единый организм.