Башкирия представила опыт работы с инвесторами на форуме «Малая Родина – Сила России»

29 января в рамках Регионального дня III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» «Муниципальный рост: новые драйверы развития» участники мероприятия посетили визионерскую мастер-лекцию «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии».
Заместитель руководителя Администрации Главы РБ Данияр Абдрахманов отметил, что с 2022 года в регионе наблюдается устойчивый рост доверия населения к главам муниципалитетов, а соответствующий антирейтинг снижается. По его словам, эта тенденция — прямое следствие активной работы глав на местах, их постоянного диалога с жителями.
Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов заявил, что нельзя противопоставлять регион муниципалитету. Как показывает практика, самые комфортные условия для жизни и наиболее благоприятные для бизнеса там, где удается создать целостную экосистему управления, где региональные и муниципальный уровни работают синхронно, как единый организм.
Он подробно остановился на пути, пройденном республикой, по обеспечению экономической стабильности и инвестиционного развития в не самые простые моменты. Проведенный анализ и стратегическое планирование позволили выработать четкие целевые ориентиры, внедрить новые инструменты развития территорий.
Отдельное внимание Рустам Муратов уделил сопровождению проектов, отметив, что большинство инвесторов начинают свой путь именно с муниципалитета.
Как отметил заместитель Премьер-министра Правительства республики, регион шестой год подряд демонстрирует положительную динамику по привлечению инвестиций, надеясь повторить успех и в седьмой раз.
Фото: пресс-служба «Малая Родина — Сила России».