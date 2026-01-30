В Уфе ветерану СВО оборудовали квартиру под систему «Умный дом»

С заботой о ветеранах СВО. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» оборудовал квартиру участника спецоперации под систему «Умный дом». Всего в республике такие же удобства созданы по более чем 50 адресам, ещё в 40 квартирах работы продолжаются. В гостях у ветерана боевых действий Ивана Щербакова побывала наша съёмочная группа.
За время службы на СВО Иван Щербаков несколько раз был на грани жизни и смерти. Теперь о тех событиях напоминают фото и видео на телефоне. Потеряв ногу, но всё же вернувшись домой, ветеран боевых действий воспринимает каждый день, проведенный с семьей, как начало новой жизни. И чтобы облегчить её, региональный филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилище бойца под систему «Умного дома».
Кроме того, в квартире заменены двери, установлена душевая кабина вместо ванны. Также у ветерана СВО появился свой рабочий компьютер.
Когда шла частичная мобилизация, не дожидаясь повестки, осенью 2022-го Иван Щербаков отправился на спецоперацию добровольцем. Через 8 месяцев продолжил службу на контрактной основе. Участвовал во многих боевых операциях по освобождению Донбасса. Последняя задача едва не стала роковой.
После тяжелого ранения Ивана Щербакова демобилизовали по состоянию здоровья. Вернувшись домой, он не стал сидеть сложа руки. Начал создавать вокруг себя условия для комфортной жизни. Несмотря на протез, от поездок на автомобиле не отказался.
И хотя теперь дома у Ивана Щербакова созданы все условия, большую часть суток он проводит на работе. Ветеран СВО выезжает в Миякинский, Иглинский и Бирский районы, в которых отвечает за исправность и содержание в чистоте 18 мостов.