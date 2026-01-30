В Уфе ветерану СВО оборудовали квартиру под систему «Умный дом»

С заботой о ветеранах СВО. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» оборудовал квартиру участника спецоперации под систему «Умный дом». Всего в республике такие же удобства созданы по более чем 50 адресам, ещё в 40 квартирах работы продолжаются. В гостях у ветерана боевых действий Ивана Щербакова побывала наша съёмочная группа.

За время службы на СВО Иван Щербаков несколько раз был на грани жизни и смерти. Теперь о тех событиях напоминают фото и видео на телефоне. Потеряв ногу, но всё же вернувшись домой, ветеран боевых действий воспринимает каждый день, проведенный с семьей, как начало новой жизни. И чтобы облегчить её, региональный филиал фонда «Защитники Отечества» адаптировал жилище бойца под систему «Умного дома».

При появлении запаха дыма и газов в жилом помещении на телефон будут приходить сообщения датчика. Колонка также создает много удобств в доме. Анатолий Золотухин, руководитель подрядной организации

Кроме того, в квартире заменены двери, установлена душевая кабина вместо ванны. Также у ветерана СВО появился свой рабочий компьютер.

Мы работаем по созданию комфортной среды для ветеранов спецопераций. В систему входят колонка «Яндекс», робот-пылесос, компьютер и его стол, кресло. Игорь Дорошеев, заместитель руководителя подрядной организации

Когда шла частичная мобилизация, не дожидаясь повестки, осенью 2022-го Иван Щербаков отправился на спецоперацию добровольцем. Через 8 месяцев продолжил службу на контрактной основе. Участвовал во многих боевых операциях по освобождению Донбасса. Последняя задача едва не стала роковой.

Когда я бежал, чтобы укрыться от них во время атаки дронов с воздуха, я наступал на землю. По десять сантиметров оторвало в госпиталях Бахмута, Москвы. Большинство боевых друзей уже не живы. Иван Щербаков, ветеран СВО

После тяжелого ранения Ивана Щербакова демобилизовали по состоянию здоровья. Вернувшись домой, он не стал сидеть сложа руки. Начал создавать вокруг себя условия для комфортной жизни. Несмотря на протез, от поездок на автомобиле не отказался.

С протезом неудобно нажимать на педаль. Купил рычаг для ручного управления машиной. Иван Щербаков, ветеран СВО