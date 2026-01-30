Глава Башкирии объяснил главный посыл своего Послания «Все для Победы»

С первого дня специальной военной операции Башкортостан серьезно вовлечен во все процессы. Главная задача, которую мы видим уже четвертый год для республики, — поддержка специальной военной операции. Подчеркиваю, что мы здесь ничего не собираемся менять и идем дальше. Почему именно сейчас? Мы хотим вновь в обществе сказать, что цели СВО, которые обозначил наш Президент, должны быть достигнуты. Иначе зачем столько усилий, зачем столько людей воюют и совершают подвиги?

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан