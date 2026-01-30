Глава Башкирии объяснил главный посыл своего Послания «Все для Победы»
В этом году ежегодное Послание Главы Башкирии Государственному Собранию — Курултаю республики называлось «Все для Победы». Основное внимание в нем было уделено всесторонней поддержке СВО и мобилизации ресурсов региона для достижения общей цели.
По итогам выступления Радий Хабиров дал комментарий в прямом эфире федерального телеканала «Россия 24».
С первого дня специальной военной операции Башкортостан серьезно вовлечен во все процессы. Главная задача, которую мы видим уже четвертый год для республики, — поддержка специальной военной операции. Подчеркиваю, что мы здесь ничего не собираемся менять и идем дальше. Почему именно сейчас? Мы хотим вновь в обществе сказать, что цели СВО, которые обозначил наш Президент, должны быть достигнуты. Иначе зачем столько усилий, зачем столько людей воюют и совершают подвиги?
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Радий Хабиров подчеркнул важный аспект текущей ситуации: несмотря на идущий переговорный процесс, специальная военная операция не останавливается.
Идет ситуация на поле боя, наши воины воюют, выполняют задачи. Оно так и должно идти, чтобы цели операции были выполнены.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
По его словам, Послание полностью отражает настроение жителей республики.
Именно поэтому главным девизом мы обозначили „Всё для Победы“. Должна быть победа! Тем более, подчеркиваю, что мы это говорим не абстрактно, мы сильно вовлечены в поддержку специальной военной операции. Достаточно большое количество наших земляков выполняют боевые задачи. Здесь, в республике, мы тоже работаем на оборонзаказ и поддержку обороноспособности нашей страны. Подчеркиваю, мы отражаем настроение людей: мы хотим победы, и она должна быть. Я считаю, что в этом главная цель сегодняшнего Послания.