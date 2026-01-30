В Уфе учитель избил ученика ремнём

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту применения непедагогических методов воспитания к школьнику.

Фото №1 - В Уфе учитель избил ученика ремнём

В социальных сетях появилось видео, на котором учитель уфимской школы бьёт ремнём ученика, а после связывает ему руки. По предварительной информации, инцидент зафиксирован в лицее Дёмского района. На кадрах ученик 7 класса.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, даст оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя.

Фото: соцсети. 

