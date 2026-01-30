В Уфе стартовал форум пчеловодов

Башкортостан традиционно остаётся основным производителем натурального мёда в стране. И всё это в условиях, когда на российский рынок всё больше попадает фальсифицированной продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики на стартовавшем в Уфе форуме пчеловодов. По словам Ильшата Фазрахманова, в Башкортостане упор делают на поддержку традиционного пчеловодства и натурального продукта, что позволяет сохранить качество мёда.