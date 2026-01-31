В Уфе водитель на «Омоде» спровоцировал ДТП и сбил пешехода

Вчера, 30 января, около 17:00 в Ленинском районе Уфы произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода.

По данным ГАИ, 35-летний водитель автомобиля «Омода», двигаясь по улице Ленина, при повороте налево столкнулся с попутной машиной «Шевроле Нива» под управлением 59-летнего мужчины. От удара «Омода» вынесло на тротуар, где был совершен наезд на 31-летнего пешехода.

В результате аварии водитель «Омоды» с травмами доставлен в больницу. После оказания помощи его отпустили. Пострадавший пешеход госпитализирован.

По факту ДТП начато административное расследование.