В Уфе спасатели отрабатывали действия при ДТП и сходе лавины

В Уфе прошли учения спасателей. Управление гражданской защиты башкирской столицы продолжает плановую отработку действий в чрезвычайных ситуациях. Так, на этот раз специалисты отрабатывали две легенды: сход снежной лавины и дорожно-транспортное происшествие. В обоих случаях есть пострадавший, роль которого сыграла наша коллега.

Шаг за шагом, не теряя ни минуты, спасатели ищут пострадавшего, попавшего под сход снежной лавины. Ситуация нетипичная для нашего региона, тем не менее специалисты должны быть готовы к любому развитию событий.

Порой самый главный враг в таких ситуациях – время. Слаженная работа спасателей и регулярные учения позволяют отработать жесткие алгоритмы, где каждое движение доведено до автоматизма.

Второй сценарий – дорожно-транспортное происшествие с травмированным и зажатым в салоне пассажиром. К сожалению, именно с такими ситуациями спасателям приходится сталкиваться чаще всего. Их задача – извлечь пострадавшего через крышу, используя гидравлический инструмент, позволяющий раздвигать и разрезать металл, с помощью шейного воротника и спинального щита зафиксировать и достать пострадавшего, оказать первую помощь. Важно соблюсти правило «золотого часа». Ведь помощь, оказанная в первые 60 минут, увеличивает шансы на выживание в разы.

Сотрудники УГЗ – это универсалы. Они отрабатывают спасение людей в ДТП и на водных объектах, проводят поисково-спасательные работы и эвакуацию пострадавших из труднодоступных мест, занимаются поиском утонувших и патрулированием водоемов. Так, за 2025 год поисково-спасательный отряд совершил более 2500 выездов. Спасено 223 человека, из которых 68 – дети. За этот зимний сезон спасателями уже предотвращена гибель 40 человек.