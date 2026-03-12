Из Уфы в зону СВО после отпуска отправились военнослужащие

Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа военнослужащих. Бойцы провели в отпуске две недели, повидались с родными, решали бытовые вопросы, проходили лечение и обращались за консультациями в органы власти, и теперь возвращаются к братьям по оружию. Проводить солдат пришли семьи и друзья. До воинских частей бойцов доставят на автобусах, выделенных республикой.

Между тем продолжается набор в войска беспилотных систем. В это подразделение идёт отбор, в первую очередь, по возрасту: операторам дронов может быть от 18 до 35 лет. Все кандидаты проходят профотбор. Записаться на службу по контракту можно, обратившись в свой военный комиссариат, в пункт отбора на военную службу по контракту в Уфе на Революционной или оставив заявку на «Госуслугах».