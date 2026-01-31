В Башкирии примут новый закон о качестве пищевой продукции

Требования к товарам под брендом «Продукт Башкортостана» станут выше. Депутаты республиканского парламента приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон РБ «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Башкортостан».

Упругое тесто, сочный фарш и ловкие пальцы мастериц. Процесс, который многие считают домашним, здесь поставлен на поток. А каждый учпочмак, несмотря на скорость исполнения, – как произведение искусства.

Бригада из 20 девушек лепит пельмени, хинкали, манты, голубцы, котлеты и другие полуфабрикаты – всего более 25 наименований. Их ежедневная норма измеряется не в килограммах, а в тысячах штук. При этом каждая единица проходит визуальный контроль.

Полуфабрикатный цех появился на производстве всего два года назад, но уже пользуется большим спросом. Вся продукция маркируется знаком качества «Продукт Башкортостана» и реализуется не только в республике, но и за её пределами.

От полуфабрикатов, колбас и копчёностей и до закаток, сладостей и чая. Всё это производят фермеры Уфы, Белорецка, Кигинского, Баймакского, Дуванского и других районов. Вся продукция маркируется знаком «Продукт Башкортостана». И спрос на «родное» башкирское с каждым годом растёт. Это подтверждают и сами покупатели.

Республиканский проект «Продукт Башкортостана» стартовал в 2013 году. Его основная задача – обеспечить покупателей качественной, экологически чистой продукцией, а также помочь фермерам в реализации их товаров.