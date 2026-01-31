В Уфе прошёл первый «Тулуп Фест»

Валенки, пуховые шали и другие элементы традиционного зимнего гардероба приветствуются. Сегодня в Уфе прошёл первый «Тулуп Фест». Всех пришедших ожидали увлекательные состязания. Среди необычных – забег в тулупе и валенках и «башкирский гольф». О том, какое настроение сегодня царило в парке «Нефтехимиков», – в нашем сюжете.

В тулупе, шапке-ушанке и валенках. Под первым номером на дистанцию уходит специалист подросткового клуба «Орлёнок» Эдуард Анисифоров.

Здесь даже не важно, каким ты придёшь к финишу: главное, как ты выглядишь. Тулуп и валенки, конечно, приветствуются, но и без них желающим посостязаться не отказывали.

Всего на дистанции три этапа. Участники состязались не только на дальность броска, но и на точность, где в качестве главного снаряда был также валенок. Помимо этого, соревнующиеся взяли в руки хоккейную клюшку.

Забивание клюшкой теннисного мячика в валенок. Организаторы это состязание назвали даже «башкирским гольфом». Давайте и мы попробуем выполнить это задание.

Помимо забега в тулупах, организаторы подготовили для гостей массу других развлечений. Учли интересы как взрослых, так и самых маленьких.