Послание Главы Башкирии Госсобранию: ключевые тезисы

Ключевое событие не только недели, но и года – Послание Главы республики Госсобранию. Мероприятие прошло на новой площадке и впервые кардинально отличалось по структуре, если сравнивать с программными документами прошлых лет. Главная тема – «Всё для победы». Радий Хабиров озвучил ряд поручений и отметил: несмотря на решение военных задач, все остальные обязательства по развитию республики также остаются в числе первоочередных. О наиболее значимых тезисах текста послания – в нашем сюжете.

Программный документ на предстоящий год всегда вызывал бурные дискуссии, но в этот раз его содержание оказалось по-настоящему неожиданным. Оно было пронизано всего одной ключевой темой.

Самую главную задачу на этот год я могу сформулировать тремя словами: всё для победы! Барыһы ла еңеү өсөн!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спецоперация уже давно вышла за рамки локального конфликта. Радий Хабиров, который 14 лет преподавал международное право в высшей школе, сравнил происходящее в мире с морем во время шторма. Запад не придерживается ни правил, ни принципов.

В этих условиях у нас нет выбора. Мы обязаны быть сильными. А сильный ты только тогда, когда ты мобилизован. Наш враг – не братский народ Украины. Наш враг – возрождённый, оголтелый неонацизм. Его цинично взращивает коллективный Запад, десятилетиями вынашивая планы ослабить, расчленить и уничтожить Россию чужими руками.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Послание Главы Башкирии Госсобранию: ключевые тезисы

Теперь только сила, стойкость и мужество российских воинов смогут обеспечить мирную и безопасную жизнь. Для победы нужно всеобщее единение. Радий Хабиров поблагодарил неравнодушных, кто вносит посильный вклад в общее дело, будь то бабушка, которая вяжет носки для бойцов, или волонтёр, собирающий гумпомощь.

Время полутонов прошло. Мы с вами, уважаемые коллеги, обязаны быть бескомпромиссными. Мы открыто определили свою позицию в феврале 2022 года и остаемся ей верны. Нужно прямо сказать, что мы – с нашим Президентом, что мы объединены вокруг него.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Результат такого единства – десятки тысяч тонн гуманитарного груза для бойцов и отлаженная система мер поддержки – теперь их 55. Для еще большей их эффективности в регионе создадут единую цифровую платформу для планирования и анализа льготных программ. Сегодня в республике действуют 20 центров поддержки участников СВО и членов их семей, работающих по принципу одного окна. До конца года такие должны появиться во всех муниципалитетах.

В фойе ГКЗ «Башкортостан» развернулась полноценная выставка с картинками, портретами героев и, конечно же, трофеями с полей боев. Как говорят бойцы, чем больше поддержки с тыла, тем больше побед на фронте. В этом контексте важно заявление главы: он поручил на 50% увеличить поставки беспилотников для поддержки наших солдат.

По словам Радия Хабирова, Башкортостан стал одним из центров компетенций по беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбе. Башкирские инженеры создали тяжелый дрон «Кыш Бабай», который уже прошел лётные испытания и сегодня помогает бойцам. В регионе работает и площадка по подготовке специалистов для работы с БПЛА.

Как вы знаете, Министерство обороны создало новый род войск – войска беспилотных систем. Знаю, что десятки молодых добровольцев приняли решение применить свои компетенции и внести свой вклад в победу. Это действительно настоящая мужская работа, с высоким профессионализмом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Послание Главы Башкирии Госсобранию: ключевые тезисы

Власти будут и дальше обеспечивать воинов всем необходимым.

Там очень тяжело, но всё по-честному. Такого количества настоящих мужчин – крепких, искренних – мы не встречали ранее. При этом они очень скромные и неприхотливые, которые благодарят республику за поддержку и ничего особо не просят.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большая работа и в части адаптации вернувшихся ветеранов. В первую очередь необходима их реабилитация. Флагманом здесь стал Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, признанный лучшим в стране. Радий Хабиров предложил присвоить медучреждению имя врача-хирурга Михаила Каменева.

Напомню, врач-доброволец, командир медицинского взвода Михаил Каменев погиб в ноябре 2023 года вблизи Авдеевки при эвакуации раненых бойцов с поля боя. Их санитарную машину стал преследовать беспилотник. Он не бросил раненых, до конца остался верен профессиональному долгу. Все они погибли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще один центр лечения и реабилитации организуют в Баймакском районе на базе санатория «Талкас» после реновации. И, кстати, власти вернут меру поддержки в части санаторно-курортного лечения для родственников бойцов. Ранее льготу приостановили из-за бюджетных ограничений.

Считаю, что это решение неуместно. Это не рядовая статья расходов, а наш долг перед воинами и их близкими. Прошу правительство республики определить источники финансирования и восстановить эту поддержку в полном объёме.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Каждому муниципалитету поручено создать условия для бесплатного занятия спортом ветеранов. Кроме того, как отметил глава республики, важно интегрировать участников СВО в органы государственной и муниципальной власти. Они уже занимают управленческие позиции, а на предстоящих выборах в Госдуму их должно стать ещё больше.

Обращаюсь ко всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах, в первую очередь, к «Единой России». Думаю, будет справедливым, если в число кандидатов в депутаты войдут участники специальной военной операции. А по итогам выборов в качестве представителей той или иной партии от Республики Башкортостан в Государственной Думе и Горсовете Уфы будут люди, защищавшие нашу Родину.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №3 - Послание Главы Башкирии Госсобранию: ключевые тезисы

Башкортостан первым из регионов сформировал добровольческие подразделения. Командира батальона имени Минигали Шаймуратова зал дважды приветствовал аплодисментами. А в знак уважения матерей погибших присутствующие встали.

Низкий вам поклон, дорогие мамы, за воспитание таких сыновей. Крепкого вам здоровья! Мы всегда будем рядом с вами! И, конечно, никогда не забудем ваших сыновей!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот дети погибших воинов – теперь уже дети республики, которых будут поднимать, что называется, всем миром.

На мой взгляд, эта задача сродни ситуации, когда в годы Великой Отечественной войны страна проявила заботу о сотнях тысяч детей, потерявших на фронте отцов. Это дети войны. Сегодня в этом зале присутствуют дети войны, которые подняли страну на ноги и прошли достойный трудовой путь. Мы должны проявить такую же заботу о детях наших героев. Это будет лучшей памятью о погибших отцах.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. И ведь немало тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Радий Хабиров поручил создать рабочую группу с контактным офисом, куда родственники могли бы обратиться по вопросам поиска своих близких в любое время.

Надо эту тяжёлую работу организовать должным образом. Поручаю подготовить указ главы республики о мерах по увековечиванию воинских и трудовых подвигов жителей республики в период СВО. Создать соответствующую комиссию, включив в неё представителей архивных организаций, творческой общественности, СМИ, военкоров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основа успешного решения задач специальной военной операции – крепкая экономика. Власти будут и дальше привлекать инвестиции и заниматься модернизацией предприятий. Также усилят защиту и расширят перечень объектов тепло и энергоснабжения от возможных беспилотных атак.

То, что я сказал про «всё для фронта, всё для победы», не значит, что мы отодвигаем на второй план другие социально важные задачи. В этом-то и будет состоять настоящее искусство нашей управленческой команды, чтобы решать одновременно две задачи – эффективно поддерживать специальную военную операцию и развивать республику.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В приоритете все так же обеспечить достойное качество и уровень жизни людей и не останавливать строительство значимых объектов. При всём этом Башкортостан продолжить помогать в восстановлении подшефных территорий на землях Донбасса.

Мне хочется привести слова известного психолога Виктора Франкла – узника концлагеря. Он сказал: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро всё закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах. Без ожиданий того, что ещё может случиться». Вот и нам тоже не надо гадать, высчитывать, предугадывать, когда всё закончится. Нам нужно честно трудиться, стойко держать удары.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана поблагодарил чиновников всех уровней, начиная от муниципальных депутатов и глав сельсоветов и заканчивая членами правительства и законодательным блоком, за работу в непростое время. Башкортостан всегда играл особую значимую роль в истории и судьбе России. И только благодаря всеобщему единству и взаимопомощи регион сможет достойно выстоять, став еще более сильным и закаленным.

Пенальти
Медиа школа