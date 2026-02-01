Послание Главы Башкирии Госсобранию: ключевые тезисы

Ключевое событие не только недели, но и года – Послание Главы республики Госсобранию. Мероприятие прошло на новой площадке и впервые кардинально отличалось по структуре, если сравнивать с программными документами прошлых лет. Главная тема – «Всё для победы». Радий Хабиров озвучил ряд поручений и отметил: несмотря на решение военных задач, все остальные обязательства по развитию республики также остаются в числе первоочередных. О наиболее значимых тезисах текста послания – в нашем сюжете.
Программный документ на предстоящий год всегда вызывал бурные дискуссии, но в этот раз его содержание оказалось по-настоящему неожиданным. Оно было пронизано всего одной ключевой темой.
Спецоперация уже давно вышла за рамки локального конфликта. Радий Хабиров, который 14 лет преподавал международное право в высшей школе, сравнил происходящее в мире с морем во время шторма. Запад не придерживается ни правил, ни принципов.
Теперь только сила, стойкость и мужество российских воинов смогут обеспечить мирную и безопасную жизнь. Для победы нужно всеобщее единение. Радий Хабиров поблагодарил неравнодушных, кто вносит посильный вклад в общее дело, будь то бабушка, которая вяжет носки для бойцов, или волонтёр, собирающий гумпомощь.
Результат такого единства – десятки тысяч тонн гуманитарного груза для бойцов и отлаженная система мер поддержки – теперь их 55. Для еще большей их эффективности в регионе создадут единую цифровую платформу для планирования и анализа льготных программ. Сегодня в республике действуют 20 центров поддержки участников СВО и членов их семей, работающих по принципу одного окна. До конца года такие должны появиться во всех муниципалитетах.
В фойе ГКЗ «Башкортостан» развернулась полноценная выставка с картинками, портретами героев и, конечно же, трофеями с полей боев. Как говорят бойцы, чем больше поддержки с тыла, тем больше побед на фронте. В этом контексте важно заявление главы: он поручил на 50% увеличить поставки беспилотников для поддержки наших солдат.
По словам Радия Хабирова, Башкортостан стал одним из центров компетенций по беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбе. Башкирские инженеры создали тяжелый дрон «Кыш Бабай», который уже прошел лётные испытания и сегодня помогает бойцам. В регионе работает и площадка по подготовке специалистов для работы с БПЛА.
Власти будут и дальше обеспечивать воинов всем необходимым.
Большая работа и в части адаптации вернувшихся ветеранов. В первую очередь необходима их реабилитация. Флагманом здесь стал Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, признанный лучшим в стране. Радий Хабиров предложил присвоить медучреждению имя врача-хирурга Михаила Каменева.
Еще один центр лечения и реабилитации организуют в Баймакском районе на базе санатория «Талкас» после реновации. И, кстати, власти вернут меру поддержки в части санаторно-курортного лечения для родственников бойцов. Ранее льготу приостановили из-за бюджетных ограничений.
Каждому муниципалитету поручено создать условия для бесплатного занятия спортом ветеранов. Кроме того, как отметил глава республики, важно интегрировать участников СВО в органы государственной и муниципальной власти. Они уже занимают управленческие позиции, а на предстоящих выборах в Госдуму их должно стать ещё больше.
Башкортостан первым из регионов сформировал добровольческие подразделения. Командира батальона имени Минигали Шаймуратова зал дважды приветствовал аплодисментами. А в знак уважения матерей погибших присутствующие встали.
А вот дети погибших воинов – теперь уже дети республики, которых будут поднимать, что называется, всем миром.
Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. И ведь немало тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Радий Хабиров поручил создать рабочую группу с контактным офисом, куда родственники могли бы обратиться по вопросам поиска своих близких в любое время.
Основа успешного решения задач специальной военной операции – крепкая экономика. Власти будут и дальше привлекать инвестиции и заниматься модернизацией предприятий. Также усилят защиту и расширят перечень объектов тепло и энергоснабжения от возможных беспилотных атак.
В приоритете все так же обеспечить достойное качество и уровень жизни людей и не останавливать строительство значимых объектов. При всём этом Башкортостан продолжить помогать в восстановлении подшефных территорий на землях Донбасса.
Глава Башкортостана поблагодарил чиновников всех уровней, начиная от муниципальных депутатов и глав сельсоветов и заканчивая членами правительства и законодательным блоком, за работу в непростое время. Башкортостан всегда играл особую значимую роль в истории и судьбе России. И только благодаря всеобщему единству и взаимопомощи регион сможет достойно выстоять, став еще более сильным и закаленным.