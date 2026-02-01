Послание Главы Башкирии Госсобранию: ключевые тезисы

Ключевое событие не только недели, но и года – Послание Главы республики Госсобранию. Мероприятие прошло на новой площадке и впервые кардинально отличалось по структуре, если сравнивать с программными документами прошлых лет. Главная тема – «Всё для победы». Радий Хабиров озвучил ряд поручений и отметил: несмотря на решение военных задач, все остальные обязательства по развитию республики также остаются в числе первоочередных. О наиболее значимых тезисах текста послания – в нашем сюжете.

Программный документ на предстоящий год всегда вызывал бурные дискуссии, но в этот раз его содержание оказалось по-настоящему неожиданным. Оно было пронизано всего одной ключевой темой.

Самую главную задачу на этот год я могу сформулировать тремя словами: всё для победы! Барыһы ла еңеү өсөн! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Спецоперация уже давно вышла за рамки локального конфликта. Радий Хабиров, который 14 лет преподавал международное право в высшей школе, сравнил происходящее в мире с морем во время шторма. Запад не придерживается ни правил, ни принципов.

В этих условиях у нас нет выбора. Мы обязаны быть сильными. А сильный ты только тогда, когда ты мобилизован. Наш враг – не братский народ Украины. Наш враг – возрождённый, оголтелый неонацизм. Его цинично взращивает коллективный Запад, десятилетиями вынашивая планы ослабить, расчленить и уничтожить Россию чужими руками. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Теперь только сила, стойкость и мужество российских воинов смогут обеспечить мирную и безопасную жизнь. Для победы нужно всеобщее единение. Радий Хабиров поблагодарил неравнодушных, кто вносит посильный вклад в общее дело, будь то бабушка, которая вяжет носки для бойцов, или волонтёр, собирающий гумпомощь.

Время полутонов прошло. Мы с вами, уважаемые коллеги, обязаны быть бескомпромиссными. Мы открыто определили свою позицию в феврале 2022 года и остаемся ей верны. Нужно прямо сказать, что мы – с нашим Президентом, что мы объединены вокруг него. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Результат такого единства – десятки тысяч тонн гуманитарного груза для бойцов и отлаженная система мер поддержки – теперь их 55. Для еще большей их эффективности в регионе создадут единую цифровую платформу для планирования и анализа льготных программ. Сегодня в республике действуют 20 центров поддержки участников СВО и членов их семей, работающих по принципу одного окна. До конца года такие должны появиться во всех муниципалитетах.

В фойе ГКЗ «Башкортостан» развернулась полноценная выставка с картинками, портретами героев и, конечно же, трофеями с полей боев. Как говорят бойцы, чем больше поддержки с тыла, тем больше побед на фронте. В этом контексте важно заявление главы: он поручил на 50% увеличить поставки беспилотников для поддержки наших солдат.

По словам Радия Хабирова, Башкортостан стал одним из центров компетенций по беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбе. Башкирские инженеры создали тяжелый дрон «Кыш Бабай», который уже прошел лётные испытания и сегодня помогает бойцам. В регионе работает и площадка по подготовке специалистов для работы с БПЛА.

Как вы знаете, Министерство обороны создало новый род войск – войска беспилотных систем. Знаю, что десятки молодых добровольцев приняли решение применить свои компетенции и внести свой вклад в победу. Это действительно настоящая мужская работа, с высоким профессионализмом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Власти будут и дальше обеспечивать воинов всем необходимым.

Там очень тяжело, но всё по-честному. Такого количества настоящих мужчин – крепких, искренних – мы не встречали ранее. При этом они очень скромные и неприхотливые, которые благодарят республику за поддержку и ничего особо не просят. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большая работа и в части адаптации вернувшихся ветеранов. В первую очередь необходима их реабилитация. Флагманом здесь стал Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, признанный лучшим в стране. Радий Хабиров предложил присвоить медучреждению имя врача-хирурга Михаила Каменева.

Напомню, врач-доброволец, командир медицинского взвода Михаил Каменев погиб в ноябре 2023 года вблизи Авдеевки при эвакуации раненых бойцов с поля боя. Их санитарную машину стал преследовать беспилотник. Он не бросил раненых, до конца остался верен профессиональному долгу. Все они погибли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще один центр лечения и реабилитации организуют в Баймакском районе на базе санатория «Талкас» после реновации. И, кстати, власти вернут меру поддержки в части санаторно-курортного лечения для родственников бойцов. Ранее льготу приостановили из-за бюджетных ограничений.

Считаю, что это решение неуместно. Это не рядовая статья расходов, а наш долг перед воинами и их близкими. Прошу правительство республики определить источники финансирования и восстановить эту поддержку в полном объёме. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Каждому муниципалитету поручено создать условия для бесплатного занятия спортом ветеранов. Кроме того, как отметил глава республики, важно интегрировать участников СВО в органы государственной и муниципальной власти. Они уже занимают управленческие позиции, а на предстоящих выборах в Госдуму их должно стать ещё больше.

Обращаюсь ко всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах, в первую очередь, к «Единой России». Думаю, будет справедливым, если в число кандидатов в депутаты войдут участники специальной военной операции. А по итогам выборов в качестве представителей той или иной партии от Республики Башкортостан в Государственной Думе и Горсовете Уфы будут люди, защищавшие нашу Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан первым из регионов сформировал добровольческие подразделения. Командира батальона имени Минигали Шаймуратова зал дважды приветствовал аплодисментами. А в знак уважения матерей погибших присутствующие встали.

Низкий вам поклон, дорогие мамы, за воспитание таких сыновей. Крепкого вам здоровья! Мы всегда будем рядом с вами! И, конечно, никогда не забудем ваших сыновей! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот дети погибших воинов – теперь уже дети республики, которых будут поднимать, что называется, всем миром.

На мой взгляд, эта задача сродни ситуации, когда в годы Великой Отечественной войны страна проявила заботу о сотнях тысяч детей, потерявших на фронте отцов. Это дети войны. Сегодня в этом зале присутствуют дети войны, которые подняли страну на ноги и прошли достойный трудовой путь. Мы должны проявить такую же заботу о детях наших героев. Это будет лучшей памятью о погибших отцах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. И ведь немало тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Радий Хабиров поручил создать рабочую группу с контактным офисом, куда родственники могли бы обратиться по вопросам поиска своих близких в любое время.

Надо эту тяжёлую работу организовать должным образом. Поручаю подготовить указ главы республики о мерах по увековечиванию воинских и трудовых подвигов жителей республики в период СВО. Создать соответствующую комиссию, включив в неё представителей архивных организаций, творческой общественности, СМИ, военкоров. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Основа успешного решения задач специальной военной операции – крепкая экономика. Власти будут и дальше привлекать инвестиции и заниматься модернизацией предприятий. Также усилят защиту и расширят перечень объектов тепло и энергоснабжения от возможных беспилотных атак.

То, что я сказал про «всё для фронта, всё для победы», не значит, что мы отодвигаем на второй план другие социально важные задачи. В этом-то и будет состоять настоящее искусство нашей управленческой команды, чтобы решать одновременно две задачи – эффективно поддерживать специальную военную операцию и развивать республику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В приоритете все так же обеспечить достойное качество и уровень жизни людей и не останавливать строительство значимых объектов. При всём этом Башкортостан продолжить помогать в восстановлении подшефных территорий на землях Донбасса.

Мне хочется привести слова известного психолога Виктора Франкла – узника концлагеря. Он сказал: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро всё закончится. Потом те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах. Без ожиданий того, что ещё может случиться». Вот и нам тоже не надо гадать, высчитывать, предугадывать, когда всё закончится. Нам нужно честно трудиться, стойко держать удары. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан