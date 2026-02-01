Депутаты, бойцы СВО и общественники прокомментировали Послание Главы Башкирии

Лишь благодаря единству и сплочению всех граждан можно победить в специальной военной операции. Это один из ключевых тезисов Главы Башкортостана, который был озвучен в Послании депутатам Госсобрания. Эксперты отмечают, что благодаря инициативам Радия Хабирова в регионе большое внимание уделяют поддержке семей и участников СВО. Республика активно помогает фронту поставками всего самого необходимого, в том числе дронов, при этом параллельно развивая инфраструктуру и экономику в непростое для страны время. Мнения экспертов о главных посылах обращения руководителя региона – в нашем сюжете.

Сильные эмоциональные впечатления – именно так эксперты отзываются о выступлении Радия Хабирова перед народными избранниками. Послание считают историческим и характеризуют его как манифест грамотного управления в эру испытаний. Глава Башкортостана призвал граждан делать всё ради достижения победы на СВО.

Нам не нужно ждать окончания СВО. Столько времени, сколько нужно для полной победы, мы будем выполнять поставленные задачи. Руслан Гарифуллин, Герой России

Нам после победы предстоит еще много чего сделать, и в этом тоже есть посыл Радия Хабирова, что одной победой всё не закончится, и нам предстоит прикладывать еще много сил. И вот эта консолидация и единство не должны у нас рассыпаться с окончанием СВО. Денис Чернавин, Герой России

Поддержка спецоперации – это фундамент, на котором строятся реалии региона и всей страны.

В послании прозвучали как раз созвучные каждому человеку идеи, что необходимо достичь безусловной победы, обеспечить безопасность нашего государства на многие будущие поколения, чтобы люди жили и чувствовали себя уверенно. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Ключевой тезис послания – это всё для победы. Это все верно, это все унисоном звучит в сердце у каждой семьи, у каждого, кто работает в волонтерских отрядах, оказывает правовую поддержку. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Сейчас в республике действуют более 50 мер помощи бойцам спецоперации и членам их семей. Башкортостан – один из первых регионов страны, кто активно внедрил льготы ветеранам боевых действий.

У нас больше всего мер поддержки для участников СВО, чем для остальных регионов России. И это очень сильно ощущается. Рэдвал Неволин, ветеран специальной военной операции

Активно помогают в реабилитации путем занятий спортом и тем, кто вернулся в родную республику.

В республике созданы спортивные условия, мы самый спортивный регион в России, и сейчас более 50 ветеранов СВО активно занимаются. У нас члены сборной команды Башкирии – это следж-хоккеисты, волейболисты, настольный теннис – много видов, где мы освоили. Ирек Зарипов, заместитель директора центра поддержки участников СВО «Башкортостан», четырехкратный паралимпийский чемпион

В продолжение федеральной программы «Время героев» в регионе реализуют свою кадровую программу по стажировке и трудоустройству военнослужащих в органы власти и предприятия.

Они активно уже включены в управленческую и активную работу, их ответственность, дисциплина, лидерский опыт, очень востребованы. Илшат Тажитдинов, заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

Помогают нашим воинам и волонтёры. В тылу они изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, одежду, продукты питания и многое другое. Жители всех муниципалитетов находят время, чтобы уделять внимание защитникам Отечества. Держат связь и с представителями новых регионов.

Также оказываем адресную помощь семьям военнослужащих, в зимний период это расчистка снега на придомовых территориях. Особое внимание мы уделяем гуманитарным миссиям в новые регионы России, налажена связь с Запорожской областью, помощь регулярно отправляется в школы-интернаты, детские сады. Евгения Воеводкина, куратор волонтерского штаба

Представители силовых структур и военные успешно отражают атаки киевского режима на стратегические и гражданские объекты в Башкортостане за тысячи километров от передовой.

На сегодняшний день все террористические акты отражены успешно, и самое главное – среди жителей республики нет погибших и раненых. Фарит Гумеров, председатель комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам

Башкирские воины постоянно на связи как с волонтёрами, так и с промышленниками. К мнениям военных внимательно прислушиваются для производства современного оружия и обмундирования.

Такие наработки уже имеются, отчасти инициатива идет наша, в том числе производителей, как, к примеру, беспилотных летательных аппаратов, которые есть в Башкирии. Эту работу нужно делать системной, плановой, тогда нужды фронта будут обеспечиваться гораздо быстрее. позывной «Борус», заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе

Большое внимание уделяют и вопросу увековечивания памяти. Из пятнадцати героев России девять удостоены высшей награды посмертно. Родственникам погибших воинов помогают в психологической реабилитации и не только.

А когда государство обращает внимание, куда-то поездки, на концерты, в санатории, и как-то люди чувствуют заботу. Уже от своего горя, от обиды уходят. Владимир Серафимов, отец Героя России Максима Серафимова

Когда папа уходил на фронт, он говорил, что республика очень сильно помогает оборудованием, обмундированием, когда бойцы приезжают на боевые слаживания, они не чувствуют какой-то дискомфорт, и они, в отличие от других подразделений, хорошо укомплектованы. Руслан Суфияров, сын Героя России Ильдара Суфиярова

Радий Хабиров акцентировал внимание и на работе по поиску пропавших без вести на поле боя, в частности, на освобожденных территориях.

Я искренне был рад этому поручению, понимая тот масштаб, который предстоит сделать, и, понимая благое начало этого дела, что это поможет хоть как-то семьям наших товарищей, без вести пропавших, погибших, но еще не установленных. Азат Бадранов, и.о. ректора Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан

Отметил Глава Башкортостана и заслуги военных корреспондентов, которые пишут историю и летопись подвигов башкирских солдат и офицеров.

Будем собирать новые истории, потому что мы своеобразную летопись ведем, потому что Радий Хабиров правильно сказал: когда СВО закончится, нужно память сохранить о героизме наших ребят. Азат Садреев, военный корреспондент телеканала БСТ

2026-й в Башкортостане объявлен годом большой и дружной семьи. Многодетные родители рассчитывают на поддержку.

Думаем, что будут строиться еще больше школ и детских садов. Мы хотим Радию Хабирову выразить искреннюю благодарность за то, что счастье делает для нас возможным. Муж находится на фронте, чувствуем поддержку. Зиля Андрющенко, многодетная мать, лауреат всероссийского конкурса «Семья года»

Залог процветающего Башкортостана зависит от межнационального согласия. В регионе проживают представители свыше ста народов. В условиях санкционного давления промышленный потенциал республики для страны востребован как никогда.

И новые инвестиционные программы для укрепления нашей экономической мощи – это тоже важнейшая составляющая нашей победы. Не могу не отметить, что Башкортостан был и остается лидером участия во всех социальных программах, более 50 соцобъектов в 2025-м были построены. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре