В Башкирии прошла неделя профилактики неинфекционных заболеваний

В республике завершилась неделя профилактики неинфекционных заболеваний. К их основным типам относятся сахарный диабет, злокачественные новообразования, а также болезни сердца и сосудов. Сегодня эти недуги являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. Что способствует их развитию и как сохранить свое здоровье?

Регулярное измерение сахара и ведение дневника самоконтроля для Гульназ Шайахметовой уже привычка. Колебания уровня глюкозы в крови у нее начались во время первой беременности. И если тогда удерживать показатели в норме еще получалось, то после рождения второго ребенка женщине был поставлен диагноз «сахарный диабет второго типа».

Сейчас Гульназ соблюдает все рекомендации лечащего врача и следит за тем, чтобы то же самое делали члены семьи. Сахарный диабет также у ее отца и супруга. Беспокоится женщина и о здоровье детей, а потому внимание уделяет в том числе их рациону. Ведь ежедневные погрешности в питании повышают уровень «плохого» холестерина и кровяного давления, становятся причиной ожирения и провоцируют инсулинорезистентность.

Сегодня в Башкортостане проживают более 150 тысяч человек с нарушением углеводного обмена. Но эти цифры могут быть и выше, ведь многие просто не знают о своем диагнозе. А ведь неконтролируемый сахарный диабет является одной из главных причин инвалидности и преждевременной смертности. К такому печальному исходу могут привести и другие неинфекционные заболевания. Это проблемы с сердцем, сосудами, органами дыхания, а также злокачественные новообразования.

Как утверждают эксперты, лучшее лечение – профилактика. И в случае с неинфекционными заболеваниями наравне с правильным питанием важно также движение. Регулярные физические нагрузки снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30-40 процентов.

Поддерживать здоровье в норме помогает также диспансеризация. Ее регулярное прохождение позволяет выявить болезни на ранней стадии, когда они легче поддаются лечению. Особенно актуально это в случае с онкологией. Сегодня рак особенно часто поражает кожу, легкие, желудок, молочные железы и кишечник. И здесь тоже важна профилактика. Так, например, в случае с кожей, это SPF-защита, а в случае с легкими – отказ от курения.