Спасатели в Башкирии вызволили малыша, застрявшего в батарее

В Башкирии помощь спасателей понадобилась мальчику 2022 года рождения, который застрял ногой в секции батареи отопления.
Родители, не сумев помочь ребенку самостоятельно, незамедлительно вызвали специалистов. На место происшествия оперативно прибыли расчеты Госкомитета РБ по ЧС и бригада скорой медицинской помощи.
Спасатели с помощью специальной смазки аккуратно обработали ножку малыша и освободили ее. Медики на месте осмотрели маленького пациента и оказали ему первую помощь.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.