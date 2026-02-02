В Башкирии экс-полицейских осудили за сокрытие пьяного ДТП коллеги

В Учалинском районе суд вынес приговор троим бывшим сотрудникам местного отдела МВД. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств по административному делу и пособничестве в этом преступлении.

Как установило следствие, сотрудница отдела МВД, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП. Чтобы избежать ответственности и увольнения со службы, женщина и ее знакомый — сотрудник ГАИ — обратились к своей коллеге с просьбой пройти вместо нее освидетельствование на состояние опьянения. Подставное лицо предоставило «чистые» анализы.

Затем второй обвиняемый, инспектор ГАИ, незаконно приобщил этот заведомо ложный акт к материалам административного дела. На основании сфальсифицированных данных третья фигурантка вынесла постановление об отказе в возбуждении дела.

По статье о фальсификации доказательств суд назначил подсудимым наказание в виде штрафа. Однако в связи с истечением срока давности они были освобождены от его отбывания.

По более тяжкой статье о превышении должностных полномочий каждый из трех бывших полицейских получил условное лишение свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет. Суд также лишил их специальных званий «Старший лейтенант полиции», «Лейтенант полиции», «Капитан полиции» и запретил занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.