В Уфе для предпринимателей провели мастер-класс по туристическим трендам

Регион повышенной привлекательности. Для уфимских предпринимателей провели мастер-класс по теме туристических трендов. Участники получили рекомендации от федерального эксперта Ирины Хомутовой – специалиста по разработке концепции туристических кластеров и члена аттестационной комиссии Федерального центра подготовки кадров для туротрасли.

По словам эксперта, в Башкортостане уже хорошо развита транспортная инфраструктура. Налажено сообщение с зарубежными странами – тем же Китаем, чем может похвастаться далеко не каждый регион. А это большие возможности для наращивания потока отдыхающих.