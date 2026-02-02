«Раздуло» на 20 кг: в Уфе врачи спасли мужчину с отказом почек

В Уфе врачи РКБ имени Куватова спасли 67-летнего мужчину, у которого отказали почки. Пациент за две недели прибавил в весе 20 кг. Также он жаловался на сильную слабость, высокое давление, потерю аппетита и неприятный привкус во рту.

Еще на этапе обследования в районной больнице анализы показали, что уровень белка в моче превышал норму в 90 раз, а уровень креатинина в крови — почти в 9 раз.

В РКБ лечение начали с процедуры гемодиализа для выведения из организма избыточной жидкости. Вскоре вес пациента снизился на 16 кг. Стабилизация состояния позволила безопасно провести нефробиопсию — исследование почечной ткани. Этот анализ позволил изучить структуру почки на клеточном уровне и поставить точный диагноз: фокально-сегментарный гломерулосклероз, тяжелую форму аутоиммунного заболевания почек.

Врачи составили индивидуальную схему лечения, которая принесла результат: полностью исчезли отеки, а анализы мочи показали отсутствие белка.

В настоящее время состояние пациента стабилизировано, функция почек восстановлена, и мужчину сняли с диализа.