Главная елка Уфы уходит на покой

В столице Башкирии на площади им. Ленина разбирают главную новогоднюю елку, которая радовала жителей и гостей города почти два месяца.

Вторая главная елка — пиксельная инсталляция у Конгресс-холла «Торатау» — уже убрана. Работы на площади Ленина будут проводиться поэтапно: сначала специалисты демонтируют конструкцию, затем проведут тщательную уборку территории.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы сообщило, что на время проведения работ доступ на часть площади будет временно ограничен, и попросило горожан отнестись к этому с пониманием.