«Проучил» палкой: в Уфе вынесли приговор мужчине, напавшему на мальчика

Калининский районный суд Уфы вынес приговор местному жителю, который в августе прошлого года избил мальчика на детской площадке. Мужчина признан виновным в хулиганстве с применением предмета в качестве оружия.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел на улице Кольцевой. Мужчина узнал от своей дочери, что ее ударил палкой другой ребенок. Взяв палку, он подошел к 9-летнему мальчику, пнул его, а затем несколько раз ударил палкой несовершеннолетнего.