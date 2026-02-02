Радий Хабиров посетил обновлённую поликлинику больницы скорой помощи

Сегодня в Уфе Радий Хабиров посетил отрывшуюся после капитального ремонта поликлинику №2. Медучреждение относится в больнице скорой медицинской помощи, 30 лет здание не видело капремонта. Поликлинику обновили по региональной программе модернизации учреждений здравоохранения столицы.
Главе Башкортостана показали, как теперь ведут прием специалисты, а также поступившее новое оборудование. На ремонт и оснащение было затрачено почти 150 млн рублей.
Для маломобильных пациентов оборудован вертикальный подъемник. Также полностью оснащен кабинет ЛФК, а в кабинете массажа теперь есть современные столы. Одним из главных новшеств стало создание кабинета для приёма участников СВО и членов их семей, чтобы в краткосрочном отпуске бойцы не теряли время на обследования.