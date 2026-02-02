Радий Хабиров посетил обновлённую поликлинику больницы скорой помощи

Сегодня в Уфе Радий Хабиров посетил отрывшуюся после капитального ремонта поликлинику №2. Медучреждение относится в больнице скорой медицинской помощи, 30 лет здание не видело капремонта. Поликлинику обновили по региональной программе модернизации учреждений здравоохранения столицы.

Главе Башкортостана показали, как теперь ведут прием специалисты, а также поступившее новое оборудование. На ремонт и оснащение было затрачено почти 150 млн рублей.

В поликлинике всё сделали заново: крышу, фасады, прилегающую территорию, внутреннее убранство, а также установили новое оборудование. Мы договорились, что будем ежегодно выделять 1,5 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения Уфы. Это наша республиканская программа, а в районах республики мы продолжаем строить новые поликлиники в рамках федеральной программы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан