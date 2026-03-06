Денис Мантуров и Радий Хабиров посетили ведущие промышленные предприятия Башкирии

Развитию станкостроительного сектора, сферы двигателестроения и беспилотных систем в Башкортостане высокую оценку дал первый заместитель председателя Правительства России. Министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров сегодня побывал в Уфе с рабочим визитом. Вместе с Главой Башкортостана федеральный министр посетил ряд ведущих инновационных предприятий региона и обсудил перспективы развития отрасли.

«ОДК-УМПО» – одно из важнейших предприятий для российского оборонно-промышленного комплекса. Министру промышленности и торговли страны, первому заместителю председателя правительства рассказывают о производственных возможностях крупнейшего в стране разработчика и производителя авиационных турбореактивных двигателей.

Денис Мантуров и Радий Хабиров побывали и в производственно-учебном центре госкорпорации «Ростеха». Здесь, на базе «ОДК-УМПО», готовят специалистов востребованных рабочих профессий для двигателестроения.

Для Уфимского трансформаторного завода приезд министра промышленности и торговли России – это возможность рассказать о себе и показать готовность выпускать ещё больше оборудования для нужд страны. Здесь производят силовые маслонаполненные трансформаторы классом напряжения до 500 киловольт. Вопрос с импортозамещением здесь практически решён. Поставлена задача: сократить себестоимость выпуска трансформаторов без потери качества продукции.

На базе Уфимского трансформаторного завода развернулась выставка достижений промышленности республики: здесь и производители оборудования для нефтяной промышленности, и предприятия, выпускающие компоненты для беспилотной авиации. Также на экспозиции представили станкостроительный кластер.

Своими научными достижениями и наработками с министром промышленности и торговли России поделились девять компаний. Детально о развитии отрасли в Башкортостане Денис Мантуров обсудил во время протокольной встречи с Радием Хабировым.

Рассчитываю на то, что те задачи и вопросы, которые сегодня мы обсуждали с руководителями предприятий, будут под вашим чётким контролем. Вы всегда к развитию предприятий относитесь очень внимательно. Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России

Спасибо Вам за визит, мы постарались показать Вам основные направления политики нашей республики. В довершение к тому, хочу сказать по нацпроекту: у нас в структуре промышленности нефтехимия занимает особое место, поэтому хотел представить наш проект и попросить помощи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан