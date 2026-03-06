Денис Мантуров и Радий Хабиров посетили ведущие промышленные предприятия Башкирии

Развитию станкостроительного сектора, сферы двигателестроения и беспилотных систем в Башкортостане высокую оценку дал первый заместитель председателя Правительства России. Министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров сегодня побывал в Уфе с рабочим визитом. Вместе с Главой Башкортостана федеральный министр посетил ряд ведущих инновационных предприятий региона и обсудил перспективы развития отрасли.
«ОДК-УМПО» – одно из важнейших предприятий для российского оборонно-промышленного комплекса. Министру промышленности и торговли страны, первому заместителю председателя правительства рассказывают о производственных возможностях крупнейшего в стране разработчика и производителя авиационных турбореактивных двигателей.
Денис Мантуров и Радий Хабиров побывали и в производственно-учебном центре госкорпорации «Ростеха». Здесь, на базе «ОДК-УМПО», готовят специалистов востребованных рабочих профессий для двигателестроения.
Для Уфимского трансформаторного завода приезд министра промышленности и торговли России – это возможность рассказать о себе и показать готовность выпускать ещё больше оборудования для нужд страны. Здесь производят силовые маслонаполненные трансформаторы классом напряжения до 500 киловольт. Вопрос с импортозамещением здесь практически решён. Поставлена задача: сократить себестоимость выпуска трансформаторов без потери качества продукции.
На базе Уфимского трансформаторного завода развернулась выставка достижений промышленности республики: здесь и производители оборудования для нефтяной промышленности, и предприятия, выпускающие компоненты для беспилотной авиации. Также на экспозиции представили станкостроительный кластер.
Своими научными достижениями и наработками с министром промышленности и торговли России поделились девять компаний. Детально о развитии отрасли в Башкортостане Денис Мантуров обсудил во время протокольной встречи с Радием Хабировым.
Благодаря системной поддержке Правительства России промышленность Башкортостана устойчиво развивается, отметил Радий Хабиров. И республика с таким вниманием от федеральных властей уверенно смотрит в будущее.