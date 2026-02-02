В Башкирии выросла сумма социальных и страховых выплат

С 1 февраля в Башкортостане увеличились социальные и страховые выплаты на более чем 5,5%. Так, пособие при рождении ребенка в регионе достигает свыше 32 700 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – до 12 тысяч.