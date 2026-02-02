Радий Хабиров поручил чиновникам навести порядок в сфере льготного жилья для сирот

На оперативном совещании в Правительстве Глава Башкортостана заслушал доклад Министерства строительства о работе в этой сфере и отметил наличие замечаний со стороны прокуратуры. В некоторых муниципалитетах были возбуждены уголовные дела из-за предоставленного некачественного жилья. По словам руководителя региона, чиновники не должны допускать таких ситуаций.

За счёт средств республики и федерации ключи от новых квартир получили более 1000 детей-сирот и инвалидов. В 2025 году на эти цели было направлено 2,8 млрд рублей, в этом году – более трёх млрд. Этих средств должно хватить, чтобы обеспечить жильём не менее 824 человек. Всего же в очереди на жильё стоят почти восемь тысяч граждан. В Минстрое республики признают: вызовом остаётся рост рыночных цен на квадратные метры.