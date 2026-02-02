В Башкирию прибыла уникальная выставка «Сибирский левша»

В Хайбуллинский район прибыла уникальная передвижная выставка «Сибирский левша». Посетители увидят более 50 редких, уникальных экспонатов. Выставка необычна тем, что все экспонаты настолько малы, что рассмотреть их можно только под микроскопом или с помощью лупы.