В Уфе начала работу обновлённая поликлиника №2

Сегодня в Уфе Радий Хабиров посетил отрывшуюся после капитального ремонта поликлинику №2. Медучреждение обслуживает почти 30 тысяч человек и относится к Больнице скорой медицинской помощи. 30 лет здание не видело капремонта. Поликлинику обновили по региональной программе модернизации учреждений здравоохранения столицы. На ремонт и оснащение было затрачено почти 150 млн рублей. Появились новые кабинеты и оборудование.

Во дворце здоровья, она же поликлиника, правила строгие, поэтому все посетители надевают маски, этому следует и глава региона. Капитальный ремонт поликлиники №2 Больницы скорой медицинской помощи по улице Губайдуллина – результат работы региональной программы модернизации учреждений здравоохранения Уфы. Сейчас от прошлого здесь остались, по сути, только название и адрес, а ещё – специалисты, преданные профессии.

Одним из главных новшеств стало создание кабинета для приёма участников СВО и членов их семей, чтобы в краткосрочном отпуске бойцы не теряли время в очередях на обследования. Это уже оценили ветераны боевых действий.

В кабинете чётко прописан регламент работы. Военнослужащие могут проверить полностью своё здоровье.

К слову, о диспансеризации. В коридоре есть яркие метки: «старт», «5 метров», «10 метров», но это не для соревнований – так изначально можно проверить сердце, особенно тем, кто переболел ковидом.

Восстанавливаться через упражнения теперь можно в оборудованном зале ЛФК. А ещё на втором этаже поликлиники появился кабинет массажа с современными столами, которыми можно управлять через джойстик. Техникой поликлинику снабдили, как говорится, по полной. Одно из самых внушительных приобретений – маммограф отечественного производства, благодаря которому можно тщательно следить за женским здоровьем. За 30 лет поликлиника впервые переживает такие масштабные изменения.

В целом, определены объекты, которые полностью преобразятся до 2030 года. Все они будут иметь единый дизайн-код. Региональную программу реновации инициировал глава республики.

В поликлинике всё сделали заново – крышу, фасады, прилегающую территорию, внутреннее убранство, а также установили новое оборудование. Мы договорились, что будем ежегодно выделять 1,5 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения Уфы. Это наша республиканская программа, а в районах республики мы продолжаем строить новые поликлиники в рамках федеральной программы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан