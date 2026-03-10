ФК «Уфа» обновлённым составом готовится к первому домашнему матчу

Большой футбол возвращается в столицу Башкортостана после зимней паузы. В воскресенье, 15 марта, ФК «Уфа» проведёт первый домашний матч в году. Соперником станет саратовский «Сокол». Как наша команда провела сборы и возобновила чемпионат – в нашем сюжете.

Медосмотр, оценка физической формы и тренировки в двухразовом режиме. Первый этап сборов для игроков «Уфы» прошёл в манеже на базе Республиканского центра детско-юношеского футбола. Упражнения с мячом совмещали с занятиями в тренажерном зале.

На период отпуска была программа, они отдохнули у нас 12-14 дней после чемпионата, потому что им необходимо привести себя в порядок, немножко перезарядиться. Потом началась программа подготовки к сборам. Молодцы, все её выполнили. Анзор Саная, спортивный директор ФК «Уфа»

Спустя несколько дней перерыва стартовал следующий этап сборов – команда отправилась в Турцию. Там «Уфа» провела семь контрольных матчей против соперников из России, Болгарии и Казахстанской премьер-лиги, а перед возобновлением чемпионата вернулась в столицу Башкортостана.

Состав команды пополнили шесть игроков, в том числе Владислав Камилов, который уже выступал за «Уфу» в первой и премьер-лиге. На правах аренды клуб пополнил защитник ЦСКА Илья Агапов. Среди других приобретений – три хавбека и вратарь Илья Ломаев.

Первый профессиональный контракт заключил и 18-летний Никита Ефремов, он провёл предыдущий сезон в «Уфе-молодёжной». Ещё два воспитанника клуба продлили действующие соглашения: речь об Илье Ханенко и Эмиле Майорове, который отличился двумя голами на сборах.

Всегда хорошие, положительные эмоции. Буду доказывать, что не зря всё-таки меня подписали, что будут плоды. Сборы – это одно, главное – показывать в сезоне. Главное, что будет в сезоне, – сборы, а сейчас это так, подготовка. Эмиль Майоров, нападающий ФК «Уфа»

После зимней паузы в первой лиге прошло уже два тура. Наша команда провела их на выезде. Уфимцы уступили «Нефтехимику» – 2:0, а также «Шиннику» с минимальным счётом.

Ко всем соперникам настраиваемся как на последнюю игру. Нам, как никогда, нужны очки, надо выкарабкиваться из этой ямы. Будем работать для этого. Осман Минатуллаев, нападающий ФК «Уфа»