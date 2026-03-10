ФК «Уфа» обновлённым составом готовится к первому домашнему матчу

Большой футбол возвращается в столицу Башкортостана после зимней паузы. В воскресенье, 15 марта, ФК «Уфа» проведёт первый домашний матч в году. Соперником станет саратовский «Сокол». Как наша команда провела сборы и возобновила чемпионат – в нашем сюжете.

Медосмотр, оценка физической формы и тренировки в двухразовом режиме. Первый этап сборов для игроков «Уфы» прошёл в манеже на базе Республиканского центра детско-юношеского футбола. Упражнения с мячом совмещали с занятиями в тренажерном зале.

На период отпуска была программа, они отдохнули у нас 12-14 дней после чемпионата, потому что им необходимо привести себя в порядок, немножко перезарядиться. Потом началась программа подготовки к сборам. Молодцы, все её выполнили.

Анзор Саная, спортивный директор ФК «Уфа»

Спустя несколько дней перерыва стартовал следующий этап сборов – команда отправилась в Турцию. Там «Уфа» провела семь контрольных матчей против соперников из России, Болгарии и Казахстанской премьер-лиги, а перед возобновлением чемпионата вернулась в столицу Башкортостана.

Фото №1 - ФК «Уфа» обновлённым составом готовится к первому домашнему матчу

Состав команды пополнили шесть игроков, в том числе Владислав Камилов, который уже выступал за «Уфу» в первой и премьер-лиге. На правах аренды клуб пополнил защитник ЦСКА Илья Агапов. Среди других приобретений – три хавбека и вратарь Илья Ломаев.

Первый профессиональный контракт заключил и 18-летний Никита Ефремов, он провёл предыдущий сезон в «Уфе-молодёжной». Ещё два воспитанника клуба продлили действующие соглашения: речь об Илье Ханенко и Эмиле Майорове, который отличился двумя голами на сборах.

Всегда хорошие, положительные эмоции. Буду доказывать, что не зря всё-таки меня подписали, что будут плоды. Сборы – это одно, главное – показывать в сезоне. Главное, что будет в сезоне, – сборы, а сейчас это так, подготовка.

Эмиль Майоров, нападающий ФК «Уфа»
Фото №2 - ФК «Уфа» обновлённым составом готовится к первому домашнему матчу

После зимней паузы в первой лиге прошло уже два тура. Наша команда провела их на выезде. Уфимцы уступили «Нефтехимику» – 2:0, а также «Шиннику» с минимальным счётом.

Ко всем соперникам настраиваемся как на последнюю игру. Нам, как никогда, нужны очки, надо выкарабкиваться из этой ямы. Будем работать для этого.

Осман Минатуллаев, нападающий ФК «Уфа»

Тем временем стадион «Нефтяник» готовится принять первые домашние игры. В этом месяце сюда приедут прямые конкуренты «Уфы» по турнирной таблице. 15 марта состоится матч против «Сокола», а 21 марта – против «Волги».

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ