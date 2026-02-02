«Ваша помощь очень значима»: разведчик из Башкирии поблагодарил волонтеров

Жители Давлекановского района организовали отправку гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Помощь была собрана по личной просьбе военнослужащего 70-й дивизии с позывным «Батон».

В конце ноября 2025 года он через свою маму и жительницу города обратился к волонтерам района с просьбой помочь его подразделению, несущему службу на Бахмутском направлении. В частности, разведчикам срочно требовались окопные свечи.

Георгий отправился на фронт добровольцем в мае 2023 года вместе с двумя друзьями. В настоящее время он служит по контракту в разведке одного из полков. Осенью его группе в ходе выполнения задачи удалось скрытно закрепиться в непосредственной близости от позиций противника. Для маскировки бойцы не могли использовать печи-буржуйки, и окопные свечи стали для них единственным источником тепла в полевых условиях.

Просьбу военнослужащих оперативно взяли в работу волонтеры филиала мастерской «Добра и Заботы «Zа наших»» из села Рассвет. Мастера изготовили партию окопных свечей, а часть предоставил районный штаб помощи участникам СВО. В итоге удалось собрать около 300 единиц этого необходимого на передовой предмета быта.

Однако помощь не ограничилась свечами. По инициативе штаба в отправляемый груз включили дополнительные жизненно важные вещи: маскировочные сети, комплекты сухого душа, нательное белье, теплые носки, продукты длительного хранения, мед, сухофрукты и даже средство от грызунов.

Отправку гуманитарной помощи значительно облегчил еще один ценный дар. Житель города решил передать военнослужащим автомобиль повышенной проходимости для выполнения боевых задач. Именно он стал транспортным средством для доставки всего собранного имущества. Для получения груза разведчики командировали в Давлеканово своего сослуживца, который успешно доставил помощь прямо в расположение воинской части.

От имени нашего подразделения мы выражаем благодарность волонтерам филиала мастерской Добра и Заботы «Zа наших» из села Рассвет, Ларисе Минияровой, Любови Ломовицкой, предпринимателям Эльзе Жильцовой, Светлане Фроловой, Эдуарду Ивкину, штабу помощи участникам СВО при администрации Давлекановского района и лично главе района Ильгизу Мухамедзянову. Особую признательность выражаем Фирдаусу Фахретдинову за переданный нам автомобиль «УАЗ-469» и конечно всем неравнодушным жителям за оказанное нам содействие. Ваша помощь очень значима для нас! позывной «Батон»

Переданный автомобиль бойцы своими силами модернизировали для выполнения задач. Машина, получившая прозвище «Крокодил», прошла так называемый боевой апгрейд: с нее демонтировали двери и часть крыши, а также установили систему радиоэлектронной борьбы для защиты от БПЛА.

Постоянная поддержка военнослужащих в Давлекановском районе обеспечивается благодаря слаженной работе волонтеров, активных жителей и одного из первых в регионе районных штабов по сбору гуманитарной помощи. Штаб, ставший ключевым координационным центром, постоянно принимает от жителей продукты питания, предметы первой необходимости и вещи для обустройства полевого быта.

Таким образом, в муниципалитете создается постоянный резерв гуманитарных грузов, который оперативно направляется в зону СВО, пишут в издании «Асылыкуль».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).