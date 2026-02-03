«Бьют без промаха»: ветеран СВО о том, как Башкирия готовит операторов дронов

В Вооруженных силах России активно развиваются войска беспилотных систем (ВБС), для которых сейчас ведется набор на контрактную службу в Башкирии.
О том, почему именно сейчас возникла острая потребность в таких специалистах, и как уроженцы Башкирии стали одними из лучших в небе, ГорОбзор.ру рассказал ветеран СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО Гафурийского района Илья Макаров.
О том, что ВС РФ оперативно адаптировались к новым условиям ведения боя, свидетельствуют факты. При этом Башкирия стала одним из центров компетенций в сфере беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Об этом, в частности, заявлял Глава республики Радий Хабиров в своем Послании Государственному Собранию – Курултаю.
Напомним, ранее руководством региона была поставлена задача увеличить на 50% поставки беспилотных летательных аппаратов в зону СВО.
Сергей Родинко, начальник республиканского пункта отбора на военную службу по контракту, отмечал, что ключевым требованием к кандидатам является возраст. Илья Макаров с этой позицией полностью согласен. По его словам, молодые военнослужащие не только эффективно применяют беспилотники, но и нередко находят для них креативные, нестандартные решения в боевой обстановке.
Неоднократно Министерство обороны России подчеркивало, что служба в ВБС связана с повышенным уровнем безопасности.
По словам Ильи Макарова, за последние 4 года дальность и продолжительность полета БПЛА увеличилась в разы.
Ветеран СВО вспоминает, как в 2022 году, будучи участником добровольческого подразделения, вместе с сослуживцами изучал, собирал и испытывал дроны на чистом энтузиазме. Впоследствии они прошли полноценное обучение по специальности FPV-операторов.
По его словам, правительство региона сработало оперативно. Поставки дронов в войска были организованы сразу после появления первых подготовленных специалистов. Благодаря такой поддержке бойцы из республики сегодня входят в число лучших операторов, работающих с беспилотными системами.
Узнать все о службе в новых войсках беспилотных систем в Башкирии можно по номеру 122.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: ГорОбзор.ру