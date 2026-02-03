«Бьют без промаха»: ветеран СВО о том, как Башкирия готовит операторов дронов

В Вооруженных силах России активно развиваются войска беспилотных систем (ВБС), для которых сейчас ведется набор на контрактную службу в Башкирии.

О том, почему именно сейчас возникла острая потребность в таких специалистах, и как уроженцы Башкирии стали одними из лучших в небе, ГорОбзор.ру рассказал ветеран СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО Гафурийского района Илья Макаров.

Создание ВБС скорее необходимость. Сейчас идет современная война. БПЛА используются ежедневно и активно. Они выполняют, наверное, 70% работы. В это же время у нас модернизируются технологии, направленные на борьбу с дронами. В 2022 году, можно сказать, все изучали на коленке, а сегодня это отлаженный механизм. От создания БПЛА до его внедрения проходит очень короткий период. Я уверен, что у нас сейчас система дронов более развитая, чем в других странах. Илья Макаров, ветеран СВО

О том, что ВС РФ оперативно адаптировались к новым условиям ведения боя, свидетельствуют факты. При этом Башкирия стала одним из центров компетенций в сфере беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Об этом, в частности, заявлял Глава республики Радий Хабиров в своем Послании Государственному Собранию – Курултаю.

Напомним, ранее руководством региона была поставлена задача увеличить на 50% поставки беспилотных летательных аппаратов в зону СВО.

В первую очередь появление нового рода войск улучшит военный потенциал. Кто контролирует небо, тот контролирует всю обстановку на фронте. Это же не только корректировка [огня], но и разведка, помеха полноценной ротации. Так что подписание верховным главнокомандующим указа о создании ВБС это только плюс, причем огромный. Илья Макаров, ветеран СВО

Сергей Родинко, начальник республиканского пункта отбора на военную службу по контракту, отмечал, что ключевым требованием к кандидатам является возраст. Илья Макаров с этой позицией полностью согласен. По его словам, молодые военнослужащие не только эффективно применяют беспилотники, но и нередко находят для них креативные, нестандартные решения в боевой обстановке.

Нужны молодые люди. Возрастное ограничение появилось неспроста. Людям старше 45 лет обучение дается тяжелее. Тем более молодежь хорошо управляется с компьютером, особенно геймеры, у нее другое мышление, скорость реакции. А как происходит управление? VR-очки или монитор и геймпад в руках. Все. Молодым это отлично дается. И соответственно обучение проходит быстрее и эффективнее. Справедливости ради стоит отметить, что и у молодежи есть интерес к БПЛА. Сергей Родинко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту РБ

Неоднократно Министерство обороны России подчеркивало, что служба в ВБС связана с повышенным уровнем безопасности.

По словам Ильи Макарова, за последние 4 года дальность и продолжительность полета БПЛА увеличилась в разы.

Когда мы работали, дальность была 4-5 км, сейчас – от 15 км. Это ощутимая дальность. Разработанный «Рубиконом» дрон вообще летает до 70 км. То есть ты находишься в 70 км от линии боевого соприкосновения и несешь огромную пользу Родине. Илья Макаров, ветеран СВО

Ветеран СВО вспоминает, как в 2022 году, будучи участником добровольческого подразделения, вместе с сослуживцами изучал, собирал и испытывал дроны на чистом энтузиазме. Впоследствии они прошли полноценное обучение по специальности FPV-операторов.

По его словам, правительство региона сработало оперативно. Поставки дронов в войска были организованы сразу после появления первых подготовленных специалистов. Благодаря такой поддержке бойцы из республики сегодня входят в число лучших операторов, работающих с беспилотными системами.

В Башкирии действительно отбор бойцов проходит очень грамотно. Поэтому наши бойцы и показывают результаты. У нас, если честно, самые лучшие военнослужащие, по всем направлениям, но по БПЛА в частности. Наши ребята давно обогнали врага в этом вопросе. Да и в целом: смотрю на наше подрастающее поколение – способные ребята, есть кому встать на защиту Родины. Илья Макаров, ветеран СВО

Узнать все о службе в новых войсках беспилотных систем в Башкирии можно по номеру 122.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).