В музей-заповедник Шульган-Таш переданы уникальные артефакты эпохи палеолита

Экспонаты поступили на временное экспонирование до конца 2028 года от естественно-научного музея из Елабуги (Республика Татарстан).
Бивни были найдены в вечной мерзлоте Якутии и приобретены частным учреждением «Культурный центр – музей „Импульс“», которое строит собственный естественно-научный музей в Елабуге.
На период строительства было принято решение передать артефакты на временное хранение и экспонирование в Республику Башкортостан.
Длина правого бивня — 3,87 метра, левого — 3,69 метра.
Общий вес пары превышает 160 килограммов.
На одном из бивней сохранились характерные следы механического воздействия. Ученые предполагают, что они могли появиться при использовании бивня животным для разворачивания камней или бревен.
Перед передачей экспонаты прошли специальную обработку и стабилизацию в московской лаборатории.
Образцы из основания бивня направлены на ДНК-анализ в лабораторию МГУ. Ожидается, что результаты исследований позволят получить дополнительную информацию о возрасте и происхождении животного.
Директор строящегося музея Руслан Ишмухаметов отметил, что временное экспонирование артефактов является частью стратегии продвижения будущего музея:
«Мы решили, что на время строительства нашего музея уникальные экспонаты не должны оставаться закрытыми в фондах. Они уже сейчас должны работать — быть представленными широкой аудитории и участвовать в формировании интереса к будущему музею. Важно, чтобы люди из разных регионов России увидели эти артефакты, узнали о нашем проекте и в дальнейшем захотели приехать в Елабугу, когда музей будет открыт. Для временного экспонирования мы выбрали музей-заповедник Шульган-Таш, потому что это один из лучших в мире музеев верхнего палеолита. Он очень точно и профессионально выстроен с точки зрения научной и музейной концепции. За последний год я посетил десятки музеев и могу сказать, что Шульган-Таш — объект действительно высокого международного уровня. Для нас было принципиально важно, чтобы эти артефакты находились именно здесь».
Директор музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фавзил Маликов подчеркнул исключительную ценность переданных экспонатов:
«Бивни такой степени сохранности встречаются крайне редко. Это значимое пополнение экспозиции и важный объект для научной и просветительской работы».
В настоящее время специалисты музея разрабатывают концепцию экспонирования.
Показ бивней мамонта-великана для посетителей планируется открыть в ближайшее время.
СПРАВКА
Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» расположен в Бурзянском районе Республики Башкортостан и посвящён изучению и популяризации истории верхнего палеолита, древнего искусства и культурного наследия Южного Урала.
Пещера Шульган-Таш (Капова пещера) —особо охраняемая природная территория и часть государственного природного заповедника. Она представляет собой один из важнейших памятников мирового значения с сохранившимися наскальными изображениями эпохи верхнего палеолита.
В 2025 году пещера Шульган-Таш была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.