В музей-заповедник Шульган-Таш переданы уникальные артефакты эпохи палеолита

«Мы решили, что на время строительства нашего музея уникальные экспонаты не должны оставаться закрытыми в фондах. Они уже сейчас должны работать — быть представленными широкой аудитории и участвовать в формировании интереса к будущему музею. Важно, чтобы люди из разных регионов России увидели эти артефакты, узнали о нашем проекте и в дальнейшем захотели приехать в Елабугу, когда музей будет открыт. Для временного экспонирования мы выбрали музей-заповедник Шульган-Таш, потому что это один из лучших в мире музеев верхнего палеолита. Он очень точно и профессионально выстроен с точки зрения научной и музейной концепции. За последний год я посетил десятки музеев и могу сказать, что Шульган-Таш — объект действительно высокого международного уровня. Для нас было принципиально важно, чтобы эти артефакты находились именно здесь».