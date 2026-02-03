В Башкирии стартовал сезон рассады

Уже в конце января для настоящих садоводов начинается особая пора. Сейчас самое время сеять на подоконнике семена тех культур, которым нужно много времени, чтобы окрепнуть перед высадкой в грунт. Так, в одном из питомников республики несколько недель кипит работа. Специалисты уже перешли к ответственному этапу – черенкованию растений. О секретах рассадного сезона – в нашем сюжете.

В профессиональных питомниках, например, в «Бурцево», уже кипит работа. Здесь делают ставку не только на семена, но и на черенкование. Этот метод – своего рода клонирование. Он позволяет получить точную копию материнского растения со всеми его лучшими сортовыми качествами: яркой окраской цветка, крупным размером плода или особой устойчивостью.

Самое важное при выращивании рассады – это освещение, отмечают специалисты. Без дополнительной подсветки растения могут стать слабыми.

А в это время на домашних подоконниках садоводы-любители открывают сезон с классики рассадного периода – перцев и петуний. Василя Васильева из села Базгиево Шаранского района выращивает рассаду для себя и всей семьи уже более 40 лет. Секрет её крепкой рассады – во внимании и «разговорах» с растениями. А главное правило для всех новичков на этом этапе – не торопиться с посевом теплолюбивых культур и обеспечить росткам много света.

Гузель Чувашаева из Уфы занимается садоводством уже порядка 10 лет. На подоконниках её дома вовсю зеленеет рассада: будущие петунии, виолы, калибрахоа и другие цветочные культуры. Вместе с супругом она бережно ухаживает за молодыми растениями в ожидании устойчивого тепла, чтобы переселить подросшую рассаду в теплицу.