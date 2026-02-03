В Уфе директор гимназии рассказала подробности нападения старшеклассника

Самое главное – никто не пострадал. На данный момент следственный комитет возбудил два уголовных дела. Если убрать все эмоции, хочу отметить два ключевых момента. Первое. Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок. Второе. Автомат, который мальчик принес в школу, – пластиковый, игрушечный. Металлодетектор «увидеть» его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно. Сегодня школа закрыта, детей освободили от учебы. Завтра во всех классах пройдут собрания. Важно успокоить ребят и взвешенно принять все необходимые решения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан