В Уфе директор гимназии рассказала подробности нападения старшеклассника

Сегодня утром в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из игрушечного автомата в гимназии №16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуацию на личном контроле держит глава республики. Радий Хабиров посетил место происшествия и ознакомился с обстоятельствами. Он поручил разобраться в причинах ЧП, в первую очередь, почему ученик решился на совершение такого поступка.
Добавим, что сигнал о происшествии поступил около 11:00 часов утра. В учебное заведение выехали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали подростка, открывшего стрельбу, и передали его правоохранительным органам. По стечению обстоятельств, именно в этот день в школе проходили учения по отработке действий в период чрезвычайных ситуаций.