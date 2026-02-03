В Уфе директор гимназии рассказала подробности нападения старшеклассника

Сегодня утром в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из игрушечного автомата в гимназии №16. Пострадавших нет. Подростка уже задержали. Ситуацию на личном контроле держит глава республики. Радий Хабиров посетил место происшествия и ознакомился с обстоятельствами. Он поручил разобраться в причинах ЧП, в первую очередь, почему ученик решился на совершение такого поступка.

Самое главное – никто не пострадал. На данный момент следственный комитет возбудил два уголовных дела. Если убрать все эмоции, хочу отметить два ключевых момента. Первое. Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок. Второе. Автомат, который мальчик принес в школу, – пластиковый, игрушечный. Металлодетектор «увидеть» его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно. Сегодня школа закрыта, детей освободили от учебы. Завтра во всех классах пройдут собрания. Важно успокоить ребят и взвешенно принять все необходимые решения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Добавим, что сигнал о происшествии поступил около 11:00 часов утра. В учебное заведение выехали экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали подростка, открывшего стрельбу, и передали его правоохранительным органам. По стечению обстоятельств, именно в этот день в школе проходили учения по отработке действий в период чрезвычайных ситуаций.

Мы услышали небольшой хлопок, и нам сказали, что у нас должна сработать тревога. Мы нажали тревожную кнопку. Угроза, проникновение. Естественно, все забаррикадировались. Действовали по алгоритму, вызвали Росгвардию. Выяснилось, что ученик нашей гимназии, 9 класса принес в здание игрушечный автомат с резиновыми пулями и с ним бегал.

Марина Камалова, директор гимназии №16 г. Уфы
