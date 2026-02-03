В Белорецком районе прошел турнир по хоккею памяти бойцов СВО

В селе Абзаково Белорецкого района прошел турнир по хоккею. Соревнования посвятили памяти бойцов-односельчан, погибших в ходе специальной военной операции. Мероприятие, ставшее символом единства и патриотизма, было организовано по инициативе местных жителей.

Турнир объединил любительские команды из Абзаково и Серменево, также в гости приехал коллектив Новобалапаново Абзелиловского района. Перед началом соревнований участники и зрители почтили память героев минутой молчания. На лед вынесли фотографии земляков, погибших при исполнении воинского долга.

По итогам состязаний первое место завоевала команда из Новобалапаново, серебряными призерами стали хоккеисты из Серменево, а бронзу турнира взяла команда села Абзаково. Победители и призеры были награждены кубками и медалями, но главной наградой для всех стало чувство единения и гордости за своих земляков, чья память будет жить в сердцах.