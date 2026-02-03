Власти Башкирии обсудили перспективы реформы по обращению с ТКО

Перспективы реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами обсудили накануне на совещании Правительства. Регион стал первым в России, чья программа перехода к экономике замкнутого цикла согласована с Российским экологическим оператором и вскоре будет утверждена.

В рамках реализации программы введены новые объекты, включая мусоросортировочный комплекс в Белебее и полигон в Баймакском районе. Особое внимание уделяется обратной связи с жителями, так как вопросы по вывозу ТКО и содержанию контейнерных площадок остаются актуальными, особенно в крупных городах.