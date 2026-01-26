Общественники Башкирии обсудили вопросы борьбы с негативным контентом

В Общественной палате республики состоялся круглый стол по борьбе с негативным контентом. В рамках мероприятия представители общественных организаций и органов исполнительной и законодательной власти обсудили ключевые проблемы: влияние деструктивного контента на зрителей, возможные правовые меры регулирования, а также роль государства и гражданского общества в формировании безопасной медиасреды.

Одной из инициатив экспертов стало предложение создать реестр нежелательных артистов и музыкальных групп, чья деятельность пропагандирует наркотики, насилие и разрушительные идеи. Борьба с таким материалом в республике успешно реализуется уже сегодня. С этой целью проводятся образовательные инициативы для молодежи и родителей, а также активно популяризируются ценности, соответствующие традиционным духовным и нравственным устоям России.