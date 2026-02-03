Многодетная мама из Башкирии покорила соцсети

Видеоролики многодетной мамы из Буздякского района набирают миллионы просмотров в соцсетях. Василя Газиева делает юмористические скетчи и рассказывает о жизни семьи в деревне. За свою жизнь она вместе с мужем воспитала и продолжает воспитывать около 30 детей. У каждого из них – своя история и непростая судьба. Мы встретились с многодетной мамой-блогером.

Всё субъективно: что в еде, что в творчестве. Перед каждой съёмкой – тщательная подготовка, а вот работа в кадре – чистая импровизация. Василя Газиева каждый день готовит на большую семью, и однажды дочка предложила: «А почему бы не превратить это всё в комедию?». Так, многодетная мама начала рассказывать о своей особой диете.

В вечно худеющей женщине многие подписчицы узнали себя, хотя после роликов Васили хочется, наоборот, побежать к холодильнику. Аппетитный стол, юмор и харизма после первого же ролика принесли ей 50 миллионов просмотров. Это уже после подписчики узнали, что она ещё и многодетная мама, и многие захотели помочь. Так, семью свозили в Санкт-Петербург, покатали на катере по Неве, показали Москву.

Детей Василя уже и не считает. Мамой и папой их называют около 30 детей. Кровных детей у Васили и Айдара нет, зато приёмные стали родными. Кто-то вырос и уже завёл свои семьи, но в родное гнездо возвращаются все. По субботам, бывает, набирается по 20-30 человек: дети, внуки. У многих за плечами непростой путь.

Это и слёзы счастья, и воспоминания. За Тансылу ей приходилось буквально биться. Ради её комфорта они оставили свой дом и переехали за десятки километров. К словам дочери Айдар добавляет свою благодарность жене.

Сейчас у Айдара ремиссия, дома радуют семеро детей. Любимец всех – Ильяс. Мальчик на домашнем обучении: настоял на экскурсии по дому.