В Уфе прошёл турнир по скалолазанию

В Уфе прошло первенство республики по скалолазанию среди юношей и девушек, а также юниоров и юниорок. Всего на эти старты заявились 255 участников из 11 спортивных организаций Белорецка, Стерлитамака, Салавата и Уфы. Турнир проходил в течение нескольких дней. Участники состязались в трёх дисциплинах: скорость, трудность и боулдеринг.

Неудача в шаге от успеха – проиграть в скалолазании можно за секунду до победы. Предельную концентрацию нужно сохранять до самого конца, тем более в такой дисциплине, как боулдеринг.

Самира Каразбаева – воспитанница спортивной школы «Салават». Девушка состоит в сборной России в числе скоростных скалолазов, но и в боулдеринге она смогла отлично себя показать и стала призёром в этой дисциплине.

Юные спортсмены поднимались по высоким длинным трассам за ограниченное время, их задача – достичь вершины скалодрома. В третий день республиканского турнира спортсмены соревновались в дисциплине «Трудность». Участники соревнований могли выбрать любые дисциплины, есть и такие, кто выступает сразу в нескольких одновременно.

В сборной России от нашей республики большая часть – скалолазы-скоростники, но есть и звёзды, выступающие и в «трудности», и в боулдеринге. Одна из них – это воспитанница Городского центра туризма «Комета» Мария Заверуха.

В последний день турнира спортсмены смогли показать себя в боулдеринге. Они проходили четыре сложные трассы. На прохождение каждой давалось четыре минуты. Перед началом старта участники соревнований не должны видеть скалодром, поэтому они проводят свою разминку в специальной зоне.